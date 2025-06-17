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Kahramanmaraş’ta bir binanın yıkımı sırasında meydana gelen göçükte enkaz altında kalan iş makinesi operatörünü kurtarmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. (VİDEO-GRAFİK) İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışma 5. gününde. Tahran'da caddelere hayatını kaybeden İranlı komutanların afişleri asıldı. -VTR- İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız.
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Dünya

ABD ve İsrail'in, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin analizleri örtüşmüyor

ABD istihbaratının, İsrail'in saldırılarına gerekçe gösterdiği "Tahran'ın nükleer silah üretiminde geri dönülmez bir noktaya yaklaştığı" argümanının, doğru olmadığını düşündüğü bildirildi.

Nuri Aydın  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
ABD ve İsrail'in, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin analizleri örtüşmüyor

İstanbul

CNN'in haberine göre, Washington ile Tel Aviv arasında İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin istihbarat analizleri uzun süredir örtüşmüyor.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın, Kongre'de "İran'ın 2003'te durdurduğu nükleer silah programını yeniden başlattığına dair bir kanıt bulunmadığını" söylediği aktarıldı.

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Uzmanların da İran'ın kısa sürede nükleer silah üretmesinin teorik olarak mümkün olsa da bu silahı hedefe ulaştıracak sistemleri geliştirmesinin yıllar alabileceğine dikkati çektiği vurgulandı.

Haberde, ABD istihbarat raporlarında, İran'ın henüz aktif olarak nükleer silah üretmeye çalışmadığının tespit edildiği ve bu hedefe ulaşmasının "en az üç yıl" sürebileceğinin ortaya konduğu ifade edildi.

İsrail'in saldırıları, Tahran'ın programını yalnızca birkaç ay geciktirmiş olabilir

CNN'in, ABD'li dört yetkiliye dayandırdığı bilgilere göre, İsrail'in İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırıları, Tahran'ın programını yalnızca birkaç ay geciktirebilir.

Buna göre, İsrail'in, Natanz'daki uranyum zenginleştirme tesisine önemli ölçüde zarar verse de yerin daha altında ve zırhlı olan Fordow nükleer tesisi saldırılardan etkilenmedi.

Uzmanlara göre, İsrail'in, Fordow'a ciddi zarar verebilmesi için ABD'ye ait özel mühimmat ve hava desteğine ihtiyacı var.

Eski ABD Ortadoğu Temsilcisi Brett McGurk, konuya dair CNN'e verdiği demeçte, "İsrail bu tesislerin üstünde dolaşabilir, onları geçici olarak işlevsiz hale getirebilir, ancak tamamen ortadan kaldırmak için ya bir ABD askeri müdahalesi ya da bir diplomatik anlaşma gerekir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırılar konusunda İsrail'e doğrudan destek vermekten kaçınmak istediğini belirtse de uzmanlar İsrail'in nükleer programı etkisiz hale getirmesinin yalnızca ABD'nin askeri katkısıyla mümkün olabileceğini vurguluyor.

Brett McGurk, İran'a saldırıların Fordow'a büyük hasar vermeden sona ermesi halinde Tahran'ın nükleer silaha yönelme ihtimalinin artacağını ve bunun "daha kötü bir tablo olacağını" ifade etti.

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