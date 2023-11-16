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İspanya’nın başkenti Madrid'de bir araya gelen öğrenciler, Filistin'e destek gösterisi düzenliyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD ve İsrail’in, Gazze’yi “uluslararası bir gücün kontrol etmesinde” hemfikir olduğu öne sürüldü

İsrail ve ABD’nin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını sona erdirmesinin ardından Gazze’yi “uluslararası bir gücün kontrol etmesi” konusunda hemfikir olduğu ileri sürüldü.

Mücahit Aydemir  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
ABD ve İsrail’in, Gazze’yi “uluslararası bir gücün kontrol etmesinde” hemfikir olduğu öne sürüldü

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde, dün Tel Aviv’i ziyaret eden Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile üst düzey İsrailli yetkililerin yaptığı toplantıda “Gazze’de savaşın bitmesinden sonraki durumun” ele alındığı ifade edildi.

KAN’ın, “konuyla ilgili İsrailli iki kaynaktan” aktardığına göre, toplantıdaki taraflar, savaşın sona ermesinin ardından “Gazze'yi kontrol edecek tarafın uluslararası bir görev gücü olmasını” önerdi.

McGurk ve İsrailli yetkililer, işgal altındaki Batı Şeria’daki Mahmud Abbas liderliğindeki “Filistin Yönetimi'nin mevcut haliyle Gazze Şeridi’ni kontrol edemeyeceği” konusunda mutabık kaldı.

McGurk’un, İsrailli yetkililerden, “İsrail'in Gazze Şeridi üzerinde tam güvenlik kontrolüne sahip olacağı” yönünde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yaptığı açıklamaya açıklık getirmelerini istediği aktarıldı.

İsrailli yetkililerin, McGurk'a, "İsrail'in Gazze’de sivilleri yönetme veya yasa dışı Yahudi yerleşimlerini yeniden kurma niyetinde olmadıklarını vurguladığı" kaydedildi.

Dün İsrail’i ziyaret eden McGurk, İsrailli yetkililerle Tel Aviv’de görüşmüştü.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Yoav Gallant ile McGurk’un, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elindeki esirlerin durumunu ve bunların evlerine döndürülmesi konularını görüştüğü bildirilmişti.

Öte yandan ABD merkezli yayın kuruluşu Politico, Almanya'nın Gazze'de İsrail saldırılarının ardından Birleşmiş Milletlerin (BM) kentin kontrolünü almasını önerdiğini yazmıştı.

Almanya'nın hazırladığı ve Gazze'nin geleceği konusunda senaryoların değerlendirildiği 2 sayfalık gayriresmi belgeyi ele geçiren Politico, bu belgeye göre, BM'nin Gazze'nin kontrolünü ele almasının önerildiğini aktarmıştı.

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