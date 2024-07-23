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Dünya

ABD ve Irak arasında güvenlik işbirliği görüşmeleri yapılıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ve Iraklı yetkililerin güvenlik işbirliğini görüşmek üzere bir araya geldiğini açıkladı.

Nuri Aydın  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
ABD ve Irak arasında güvenlik işbirliği görüşmeleri yapılıyor

İstanbul

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pentagon, 2024 ABD-Irak Ortak Güvenlik İşbirliği Diyaloğu'na (JSCD) ev sahipliği yapıyor. Toplantılar bugün ve yarın devam edecek." dedi.

Ryder, JSCD'nin, ABD Başkanı Joe Biden ile Irak Başbakanı Muhammed Şii el-Sudani arasında nisan ayında Washington'da yapılan görüşmeden doğan Yüksek Askeri Komisyonun (HMC) çalışmaları üzerine inşa edildiğini söyledi.

Tarafların Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı küresel koalisyonun misyonunun ne zaman ve nasıl sona ereceğini, kalıcı bir ikili güvenlik ortaklığına düzenli bir şekilde nasıl geçileceğini tartışacağını belirten Ryder, "Bu hafta bu diyalog toplantısını düzenlememiz hem HMC'nin son birkaç aydaki çalışmaları temelinde iki ülkenin ikili güvenlik ilişkilerini güçlendirme kararlılığını hem de küresel koalisyonun Irak'taki askeri misyonunun yaklaşan 10. yıl dönümünü yansıtmaktadır." diye konuştu.

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