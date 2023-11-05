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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD ve Avrupa'nın, "Rusya ile olası barış müzakerelerine dair" Ukrayna ile görüştüğü iddia edildi

ABD'li ve Avrupalı yetkililerin, "Rusya ile olası barış müzakerelerine dair" Ukrayna hükümetiyle görüşmeye başladığı iddia edildi.

Nuri Aydın  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
ABD ve Avrupa'nın, "Rusya ile olası barış müzakerelerine dair" Ukrayna ile görüştüğü iddia edildi

Ankara

Amerikan kanalı NBC News'in isminin gizli tutulmasını isteyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde bu görüşmelerin Ukrayna'nın Rusya ile anlaşmaya varmak için nelerden vazgeçmesi gerekebileceğine dair çok geniş çerçeveyi içerdiği öne sürüldü.

Haberde, barış müzakerelerine dair Ukrayna ile görüşmelerin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "çıkmaza girdiği", Rusya'nın sonsuz kaynaklarına karşın Ukrayna'nın güç kaybettiğinin düşünülmesi ve Batı'nın Ukrayna'ya yardımlarının sürdürülmesine dair ABD ve Avrupa'nın endişelerinin ardından gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail'in Filistin'e saldırılarının başlamasından bu yana Ukrayna'daki savaşın kamuoyunun dikkatini daha az çekmesinin ABD hükümetinde rahatsızlık yarattığı öne sürülen haberde, bu durumun Kiev'e ek yardım sağlanmasını zorlaştırmasından endişe duyulduğu savunuldu.

Haberde, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ve müttefik ülkelerin Ukrayna'ya silah göndermeyi sürdürebileceği ancak bu ülkenin asker kaynağının azalmasından endişe duyulduğu belirtildi.

Biden yönetiminin Rusya'nın müzakerelere yanaşacağına dair herhangi bir bulguya sahip olmadığına işaret edilen haberde, Moskova'nın ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya desteği azalana kadar savaşı sürdürmeyi düşündüğü bildirildi.

Haberde, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısında çok fazla mesafe alamamasının da yardım gönderilmesinin sürdürülmesine yönelik halk desteğini düşürdüğüne işaret edildi.

NATO, Ukrayna'ya güvenlik garantisi teklif edebilir

ABD'li yetkililerin Zelenskiy'nin müzakere teklifini kabul etmesi için NATO'nun güvenlik garantileri önerebileceğini kaydettikleri aktarılan haberde, böylelikle Rusya'nın yeniden saldırmayacağı konusunda Ukraynalıların emin olabileceği belirtildi.

Haberde, Rusya ve Ukrayna tarafında müzakere konusunda pozisyon değişikliğinin görülmediği, müzakere görüşmelerinin imkansız da olmadığı ancak zor olduğu vurgulandı.

Ayrıca haberde, ABD'li yetkililerin Rusya'nın kış ayında Ukrayna'daki kritik altyapı tesislerini hedef alacağı değerlendirmesinde bulunduklarına yer verildi.

Zelenskiy, Batı'nın baskı yaptığı iddialarını reddetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise NBC'nin haberine ilişkin açıklamasında, Rusya ile müzakerelerin şu an zamanı olmadığını belirterek, Batı'nın kendisine bu yönde baskı yaptığı iddialarını reddetti.

Açıklamasında Zelenskiy, Ukrayna toplumunun tutumuyla örtüşen tavrının herkes tarafından bilindiğine işaret ederek, Rusya ile görüşmelerinin ve bir şeyler vermelerinin mümkün olmadığını kaydetti.

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