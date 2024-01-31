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Dünya

ABD, üssüne yapılan saldırıdan Irak'taki İslami Direniş örgütünü sorumlu tuttu

ABD yönetimi, Suriye-Ürdün sınırındaki üssüne düzenlenen ve 3 Amerikan askerinin öldüğü saldırının, Irak'ta İslami Direniş adlı örgüt tarafından gerçekleştirildiğine inandığını açıkladı.

Hakan Çopur, Islam Doğru  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
ABD, üssüne yapılan saldırıdan Irak'taki İslami Direniş örgütünü sorumlu tuttu

Washington/New York

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Amerikan üssüne düzenlenen saldırının sorumlularına ilişkin ilk kez resmi bir adres gösterdi.

Kirby, Beyaz Saray'da verdiği basın brifinginde, "Ürdün'deki saldırının Irak'ta İslami Direniş adlı çatı bir örgüt tarafından planlanıp gerçekleştirildiğine inanıyoruz ki bu grup Kataib Hizbullah dahil, birçok örgütü barındırıyor." ifadesini kullandı.

ABD yönetimi, söz konusu saldırının ardından "saldırıda İran'ın desteklediği gruplar var" şeklinde değerlendirmelerde bulunmuş, ABD Başkanı Joe Biden ise saldırıya silah temin etmeleri bağlamında İran'ın saldırıdan dolaylı olarak sorumlu olduğunu savunmuştu. Biden ayrıca bölgede daha büyük bir çatışma istemediklerini dile getirmişti.


Tahran ABD'nin iddiasını reddederken ABD yönetimi İran'la doğrudan bir çatışmaya girme niyetinde olmadığını ve bölgede daha kapsamlı bir çatışma istemediğini ifade etmişti.

ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne 28 Ocak'ta kamikaze insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, 40'ın üzerinde asker de yaralanmıştı.

Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.

ABD'nin 3 askerin ölümüne “haftalar” sürecek bir “kampanya” ile misillemeye hazırlandığı belirtildi

Öte yandan, ABD’nin, 3 askerinin öldüğü Ürdün-Suriye sınırındaki insansız hava aracı (İHA) saldırısına “haftalar” sürecek bir “kampanya” şeklinde karşılık vermeye hazırlandığı belirtildi.

NBC News’e konuşan yetkililer, ABD’li yetkililerin hedefler üzerinde çalışmaya devam ettiğini söyledi.

İsmini vermek istemeyen söz konusu yetkililer, Biden yönetiminin henüz hedefleri kesinleştirmediğini ancak "haftalarca" sürebilecek bir "kampanya" hazırlığı içinde olduğu bilgisini paylaştı.

Üzerinde çalışılan hedeflerin İran dışındaki İran ile bağlantılı hedefleri içermesinin beklendiği, misilleme kampanyasının hem saldırıları hem de siber operasyonları kapsayacağı ifade edildi.

ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne 28 Ocak'ta kamikaze insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, 40'ın üzerinde asker de yaralanmıştı.

Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.

İran ise söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddederek "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor." ifadesini kullanmıştı.

İranlı yetkililer, "ABD, tehdit dilini ve başkalarını suçlamaktan vazgeçmeli ve siyasi çözüme odaklanmalı." diyerek, ülkeye yönelik herhangi bir saldırıya "kararlı ve süratle" yanıt vereceklerini belirtmişti.

ABD Dışişleri: ABD'nin askeri karşılığı "tansiyonu artırıcı" olmayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da günlük basın brifinginde ABD'nin üssüne yapılan saldırıya nasıl karşılık vereceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıya verilecek karşılık konusunda (ABD Başkanı Joe) Biden yönetiminin bir yol haritası çizdiğini belirten Miller, bölgede gerginliğin artmasını amaçlamadıklarını vurguladı.

Miller, "ABD'nin vereceği karşılık tansiyonu artırıcı olmayacak. Bugüne kadarki eylemlerimiz ABD askerlerini savunmaya yönelikti, tansiyonu artırmak değildi. Bölgede gerilimin artmasının kimseye faydasının olmayacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Orta Doğu'da çatışmaların yayılmasının Amerikan çıkarlarına hizmet etmeyeceğini ifade eden Miller, bunun İran'ın çıkarlarına da uygun olmadığını savundu.

Bölgedeki askerlerini, müttefiklerini ve çıkarlarını korumaya devam edeceklerini vurgulayan ABD'li sözcü, bunun yanı sıra askeri adımları dikkatli bir şekilde atmaya devam edeceklerini kaydetti.

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