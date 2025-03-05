ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz'a göre, Ukrayna'da barışa yönelik atılan adımlar olumlu
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin barış sürecine yönelik atılan adımların "olumlu" olduğunu belirtti.
Ankara
Waltz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatına ve olası barış sürecine yönelik Fox News'e konuştu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış için müzakere masasına oturmaya hazır olduğunu belirten mektubuna ilişkin de değerlendirmede bulunan Waltz, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu durumu olumlu karşıladığını bildirdi.
Waltz ayrıca, barış müzakereleri konusunda tarih, yer ve müzakere ekibinin belirlenmesi için çalışıldığına işaret ederek, söz konusu adımların "olumlu" olduğunu söyledi.
Barış müzakerelerinin olumlu seyretmesi durumunda Waltz, Ukrayna'ya istihbarat desteğinin ve askeri sevkiyatın geçici olarak durdurulması kararının tekrar gözden geçirilebileceğini dile getirdi.
Waltz, taraflar arasında güven inşası sağlayacak önlemlerin de alınması gerektiğini vurgulayarak, "Zorlu bir diplomasi süreci olacak, fakat iki tarafın da katılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Ne olmuştu?
ABD Başkanı Donald Trump ile Zelenskiy arasında Oval Ofis'te 28 Şubat'ta yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.
Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken Zelenskiy de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.
Tartışma üzerine imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.
Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.
Zelenskiy de Fox News'e verdiği mülakatta, Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soruya karşılık, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığını ifade etmişti. Öte yandan birçok AB üyesi ülke lideri, Ukrayna'ya destek mesajı yayımlamıştı.
Daha sonra Trump, Zelenskiy'den bir mektup aldığını belirtmiş, "Ukrayna'nın kalıcı barış için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya" ve "ABD ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu" açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.