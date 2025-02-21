Dolar
36.46
Euro
38.15
Altın
2,939.26
ETH/USDT
2,653.60
BTC/USDT
96,009.00
BIST 100
9,602.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İkas Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Ukrayna'nın ABD ile maden anlaşmasını yakında imzalayacağına inandığını söyledi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD ile kıymetli maden anlaşmasını yakın zamanda imzalayacağına inandığını belirtti.

Hakan Çopur  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Ukrayna'nın ABD ile maden anlaşmasını yakında imzalayacağına inandığını söyledi

Washington

Washington'da düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı'nda konuşan Waltz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirdi.

Waltz, medyada konuşulanın aksine, geçen eylülde Zelenskiy'nin "ABD bize yatırım yapacaksa, gelin birlikte bir ortaklığa gidelim." önerisi yaptığını ve sonra da kıymetli maden anlaşmasına yanaşmadığını savundu.

Mike Waltz, "Başkan Trump iyi bir anlaşma yapıcı ve Hazine Bakanımızı Kiev'e kadar gönderdi ve sonra medyada (Ukrayna'dan gelen eleştirel) söylemleri görüyoruz. Bakın işin özü şu, Devlet Başkanı Zelenskiy çok kısa vadede bu maden anlaşmasını imzalayacaktır. Bu anlaşma Ukrayna'nın yararına." diye konuştu.

ABD ile Rusya arasındaki görüşmelerin Avrupa ülkelerinden habersiz veya koordinasyonsuz yapıldığı iddialarının doğru olmadığını belirten Waltz, Trump yönetimindeki ilgili kişilerin Avrupalı muhataplarıyla sürekli görüştüğünü kaydetti.

Waltz, bu kapsamda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un pazartesi, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in de perşembe günü Beyaz Saray'da olacağını söyledi.

Çin "tehdidine" atıf yaptı

Öte yandan, Waltz, ABD Başkanı Trump'ın Çin "tehdidinin" farkında olduğunu, bu konuda somut ve güçlü adımlar attığını ifade etti.

Waltz, Trump'ın "Çin tehdidiyle" başa çıkabilmek için ulusal güvenlik kurumlarının rotasını değiştirdiğini anlattı.

Trump'a "Nobel Barış Ödülü" yakıştırması

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, "Tüm bunların sonunda Nobel Barış Ödülü'nü Donald J. Trump'ın isminin yanına koyacağız." dedi.

Waltz, ayrıca Hamas için "En kötü terörist gruplardan biridir. DEAŞ'tan ve El Kaide'den hiçbir farkları yoktur ve kesinlikle yok edilmelidirler." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan iftira kampanyalarına ilişkin açıklama
SOLOTÜRK pilotları, "İkaf'25"te gençlerle buluştu
Evde Bakım Yardımı aylık 10 bin 125 liraya yükseltildi
Emine Erdoğan'dan UNEP'in sıfır atık çağrısına ilişkin paylaşım
Abdullah Zeydan'a verilen 3 yıl 9 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı

Benzer haberler

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Ukrayna'nın ABD ile maden anlaşmasını yakında imzalayacağına inandığını söyledi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Ukrayna'nın ABD ile maden anlaşmasını yakında imzalayacağına inandığını söyledi

ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Kellogg'dan Zelenskiy için "cesur lider" nitelendirmesi

Trump: Zelenskiy'nin müzakerelere katılmasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum

Rusya: NATO, Ukrayna ile ilgili barış müzakere sürecini engellemeye çalışıyor

Rusya: NATO, Ukrayna ile ilgili barış müzakere sürecini engellemeye çalışıyor
Rusya Devlet Başkanı Putin: Batılı şirketler Rusya'ya dönerse yerli şirketler korunmalı

Rusya Devlet Başkanı Putin: Batılı şirketler Rusya'ya dönerse yerli şirketler korunmalı
USAID'in Hindistan seçimleri için 21 milyon dolar fon kullandığı iddiası ülkede tartışmaya yol açtı

USAID'in Hindistan seçimleri için 21 milyon dolar fon kullandığı iddiası ülkede tartışmaya yol açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet