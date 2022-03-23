Dolar
14.84
Euro
16.36
Altın
1,945.58
ETH/USDT
2,978.50
BTC/USDT
42,305.00
BIST 100
2,183.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Çin'in Rusya'ya Ukrayna'da askeri destek sağladığını görmedik

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin'in Ukrayna'daki savaş konusunda Rusya'ya askeri destek sağladığını görmediklerini ya da ellerinde böyle bir delil olmadığını söyledi.

Hakan Çopur   | 23.03.2022
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Çin'in Rusya'ya Ukrayna'da askeri destek sağladığını görmedik

Washington DC

ABD Başkanı Joe Biden'ın katılacağı güvenlik zirvelerine eşlik etmek üzere Brüksel'e gidişinde basın mensuplarına Ukrayna gündemini değerlendiren Sullivan, Çin ile ilgili son durumu yorumladı.

Sullivan, bir soru üzerine, "Çin'den, Rusya'ya Ukrayna'da kullanılmak üzere askeri ekipman sağlandığını görmedik ya da buna dair elimizde bir delil yok ancak bu durumu yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Pekin'in Moskova'ya olası bir askeri destek vermesi durumunda bunun ne tür sonuçlar doğuracağı konusunda Çinli yetkililere net mesajlarını ilettiklerini kaydeden Sullivan, bu konuda Avrupalı müttefiklerle aynı pozisyonda olduklarını vurguladı.

Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklanacak

Öte yandan Sullivan, 24 Mart'ta Brüksel'de yapılacak görüşmelerde Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların açıklanacağını, bu kapsamda çok sayıda Rus yetkilinin yaptırım listesine ekleneceğini belirtti.

Ukrayna'ya ne gibi savunma desteklerinin verileceği konusunun da görüşmelerde ele alınacağını vurgulayan Sullivan, G7 zirvesinde ise küresel enerji ve gıda politikalarının kapsamlı şekilde değerlendirileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 17 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti
Yunanistan'da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor
Moderna, çocuklar için ürettiği Kovid-19 aşısının etkili olduğunu açıkladı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 973 bin 266'ya çıktı
Türkiye, Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi

Benzer haberler

WSJ: Zelenskiy, Biden'dan Abramovich'e yaptırım getirmemesini istedi

WSJ: Zelenskiy, Biden'dan Abramovich'e yaptırım getirmemesini istedi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Çin'in Rusya'ya Ukrayna'da askeri destek sağladığını görmedik

Rusya, istenmeyen kişi ilan edilen Amerikalı diplomatların listesini ABD elçiliğine verdi

Rusya: Ukrayna'da gün içinde 86 askeri altyapı tesisini imha ettik

Rusya: Ukrayna'da gün içinde 86 askeri altyapı tesisini imha ettik
BM'den 'Rusya-Ukrayna savaşı Ortadoğu ve Afrika'da gıda krizine neden olabilir' uyarısı

BM'den 'Rusya-Ukrayna savaşı Ortadoğu ve Afrika'da gıda krizine neden olabilir' uyarısı
ABD: Rus güçleri Ukrayna'da 'savaş suçları' işliyor

ABD: Rus güçleri Ukrayna'da 'savaş suçları' işliyor