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Dünya

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı "Yapay Zeka Güvenlik Merkezi" açacağını duyurdu

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) bünyesinde "Yapay Zeka Güvenlik Merkezi"nin kurulacağı duyuruldu.

Ecem Şahinli Ögüç  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı "Yapay Zeka Güvenlik Merkezi" açacağını duyurdu

Ankara

Washington'da düzenlenen basın toplantısında konuşan NSA Direktörü Orgeneral Paul Nakasone, ajans bünyesinde kurulacak merkezle, güvenlik sistemlerinde yapay zekanın geliştirilmesi ve entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Nakasone, yeni kurulacak "Yapay Zeka Güvenlik Merkezi"nin, ülkedeki sanayi sektörünün yanı sıra laboratuvarlar, istihbarat servisleri, savunma bakanlığı ve seçkin yabancı ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışacağını belirtti.

ABD'nin ulusal güvenlik, savunma ve istihbaratında yapay zekanın giderek önem kazandığını kaydeden Nakasone, teknoloji ilerledikçe ABD'nin yapay zeka alanındaki öncülüğünü sürdürmesinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

Nakasone, "Yapay zeka, diplomatik, teknolojik ve ekonomik alanlarda ulusal güvenlik açısından ülkemiz ve müttefiklerimiz için gittikçe daha önemli bir hale gelecek." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, temmuz ayında teknoloji şirketlerinin liderleriyle görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, yapay zekanın "olağanüstü" fırsatlar sunduğuna vurgu yapmıştı.


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