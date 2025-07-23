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Dünya

ABD Ulusal Bilim Vakfı çalışanları, Trump yönetiminin "siyasi güdümlü" işten çıkarmalarına tepki gösterdi

ABD Ulusal Bilim Vakfından (NSF) 149 çalışan, Donald Trump yönetiminin, kurumdaki yüzlerce kişinin işine son vermesi ve bilimsel araştırmalara ayrılan fonları durdurması gibi "siyasi güdümlü" eylemlerine tepki gösteren mektup yazdı.

Emirhan Demir  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
ABD Ulusal Bilim Vakfı çalışanları, Trump yönetiminin "siyasi güdümlü" işten çıkarmalarına tepki gösterdi

Ankara

NSF'de biri hariç isimleri açıklanmayan 149 çalışan, Temsilciler Meclisinin "Bilim, Uzay ve Teknoloji" Komitesine bir mektup sundu.

Mektupta, Trump yönetiminin "NSF'nin bütünlüğünü tehdit eden, siyasi güdümlü ve hukuki açıdan tartışmalı birtakım eylemlerinden" endişe duyulduğu bildirildi.

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Bu yıl aralarında kıdemlilerin de bulunduğu yüzlerce NSF çalışanının işine aniden son verilmesi sonucu vakfın faaliyetlerinin aksadığı belirtilen mektupta, Kongre tarafından bilimsel araştırmaları desteklemek için ayrılan fonlara da hukuka aykırı olarak el konulduğu savunuldu.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) aralarında eski çalışanların da olduğu 287 kişi de 21 Temmuz'da Trump yönetiminin bütçe kesintisi planlarına tepki gösteren bir mektup yazmıştı.

Mektupta, "Son 6 ayda, hızlı ve müsrif bir şekilde yapılan değişiklikler, NASA'nın iş gücü üzerinde yıkıcı etkilere sebep oldu." ifadesi kullanılmıştı.

Trump, 20 Ocak'ta göreve geldikten sonra Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) üzerinden, federal kurumlarda çalışan binlerce kişinin işine son vermiş, özellikle yeni işe başlayanları kapsayan toplu işten çıkarmalar sonucu ülke genelinde birçok sendika ve kuruluş hükümete dava açmıştı.

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