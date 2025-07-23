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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Beyaz Saray: Gazze'de ateşkesin bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un görüşmeler için Avrupa'ya gideceğini kaydederek, "(Gazze'de) Bu ateşkesin bir an önce gerçekleşmesini ve rehinelerin serbest bırakılmasını istiyoruz." dedi.

Hakan Çopur  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
Beyaz Saray: Gazze'de ateşkesin bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz

Washington DC

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Gazze'de olası ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Leavitt, Başkan Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un Orta Doğu'dan önemli isimlerle görüşmeler yapmak üzere Avrupa'ya gideceğini ifade etti.

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Beyaz Saray Sözcüsü, "Şu anda çok hassas müzakereler sürüyor. Başkan Trump ve Özel Temsilci Witkoff, yönetimin hedeflerini açıkça ortaya koydu. (Gazze'de) Bu ateşkesin bir an önce gerçekleşmesini ve rehinelerin serbest bırakılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Tarafların, 60 günlük geçici ateşkes, Gazze’deki 10 sağ ve 18 ölü İsrailli esirin serbest bırakılması ile kalıcı ateşkes için müzakerelerin yapılmasına ilişkin olarak Doha’da görüşmeleri sürerken, anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü ancak İsrail’in Gazze Şeridi’nin çeperindeki işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ateşkes sağlansa bile işgalini sürdürmeyi ve Filistinlileri başka ülkelere sürgün etmek maksadıyla bir "toplama kampı" kurmayı planladığını açıklamıştı.

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