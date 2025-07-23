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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuşuyor
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Dünya

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü, Obama'yı hedef alan yeni belgeler yayımladı

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Tulsi Gabbard, 2016 başkanlık seçimlerinde Rusya'nın ABD Başkanı Donald Trump'ı desteklediği yönündeki eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin iddialarını çürüten yeni belgeler yayımladı.

Hakan Çopur  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü, Obama'yı hedef alan yeni belgeler yayımladı

Washington

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, X hesabından duyurduğu açıklamasında, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin eski bir raporunun gizliliği kaldırılmış halini yayımlayarak dönemin Obama yönetimini hedef aldı.

Gabbard, söz konusu belgelere göre, 2016 başkanlık seçimlerinde Rusya'nın Trump'ın seçilmesine gizli şekilde destek verdiği yönündeki iddiaların tamamen altının boş olduğunu savundu.

Dönemin ABD Başkanı Obama'nın söz konusu "çürük" iddialarını, Trump'ın seçim sürecindeki performansını baskılamak için kullandığını savunan Gabbard, Rusya'nın Trump'a destek verdiği iddialarının uydurma olduğunu ileri sürdü.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin Aralık 2016 tarihli raporu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Trump'ı desteklediği iddialarına itiraz ediyordu.

Gabbard, paylaşımında, Trump'ın raporun gizliliğinin kaldırılmasını emrettiğini ve bu bilgilerin "Amerikan tarihindeki en korkunç istihbarat silahlandırması ve siyasallaştırması" olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump, eski ABD Başkanı Obama'nın, 2016 seçimlerinde Rusya'nın kendisini desteklediği iddiasının sorumlusu olduğunu öne sürmüştü.

"Obama, suçüstü yakalandı." diyen Trump, onu 2016 seçimlerini "manipüle etmeye çalışmakla" suçlamıştı.

Obama'nın sözcüsü Patrick Rodenbush ise Trump'ın iddialarının "tuhaf" ve "saçma" olduğunu ifade etmişti.

Rusya soruşturması

Rus hükümetinin, 2016 başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu.

Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak delile ulaşılamamış ve dosya kapanmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Trump döneminde John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atamış ve Rusya soruşturmasının kökenleri araştırılmaya başlanmıştı.

Durham'ın soruşturmasında bugüne kadar 2 kişi delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmiş, Rusya soruşturmasına yol açan Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.

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