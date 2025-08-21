Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD: Ukrayna'da güvenlik için en büyük payı Avrupa'nın üstlenmesi gerekiyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Kiev’in güvenliğini sağlama konusunda yükün büyük kısmını Avrupa’nın üstlenmesi gerekeceğini söyledi.

Şilan Turp  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Ankara

Vance, Fox News'te katıldığı programda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Savaşın sona erdirilmesine yönelik bir anlaşma sağlanması halinde, Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına alma konusunda "en büyük payı" Avrupa ülkelerinin üstlenmesi gerekeceğini belirten Vance, Ukrayna'ya yakınlığı ve bunun sonucunda ortaya çıkan güvenlik çıkarları nedeniyle birincil sorumluluğun Avrupa'ya ait olduğunu vurguladı.

Vance, "Bu onların kıtası, bu onların güvenliği ve Başkan (Donald Trump), onların bu konuda adım atmaları gerektiği konusunda çok net konuştu." ifadelerini kullandı.

Savaşın ve ölümlerin durdurulması için gerekirse ABD'nin de yardımcı olacağını dile getiren Vance, Avrupa'nın "öncü rol" üstlenmesini beklediklerini aktardı.

Vance, ABD'nin konuyla ilgili konuşmaya açık olduğunu ancak savaşın ilk etapta nasıl durdurulacağını bilmeden herhangi bir taahhütte bulunmayacağını söyledi.

"Musk, Cumhuriyetçi Parti'ye sadık kalmalı"

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ı yeni bir siyasi parti kurmaması konusunda uyaran Vance, onun Cumhuriyetçi Parti'ye ve Trump'ın MAGA (Make America Great Again) hareketine "sadık" kalarak daha fazla etki yaratabileceğini dile getirdi.

Vance, "Benim Elon’a tavsiyem, Cumhuriyetçi Parti'yi düzeltmeye çalışması olurdu. Bunu kendi yönteminle gerçekleştirmeye çalış. Benimle istediğin kadar aynı fikirde olma, ABD başkanıyla aynı fikirde olma, ama üçüncü bir partiyle büyük bir fark yaratabileceğini iddia etme." dedi.

