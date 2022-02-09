Dolar
13.61
Euro
15.54
Altın
1,826.56
ETH/USDT
3,139.50
BTC/USDT
43,825.00
BIST 100
2,007.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Temsilciler Meclisinden hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay

Dilara Zengin Okay   | 09.02.2022
ABD Temsilciler Meclisinden hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay

Washington DC

ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümete 11 Mart'a kadar finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısını onayladı.

Federal hükümetin 18 Şubat'ta kapanmasını önleyecek tasarı, 162'ye karşı 272 oyla kabul edildi.

Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin 2022 mali yılı bütçesi üzerinde uzlaşmaya varması için 3 hafta daha süre tanıyacak tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak.

Geçici bütçe tasarısı, ABD Senatosunda da onaylanması halinde yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Yasalaşması durumunda söz konusu tasarı, 1 Ekim 2021'de başlayan 2022 mali yılında hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik 3'üncü geçici bütçe olacak.

Amerikan kanunlarına göre, Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de karantinadaki sınır kenti Baise'de 72 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi
Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 5 Kovid-19 vakası tespit edildi
New York'taki geyiklerde Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandı
İtalya'da açık havada maske kullanma zorunluluğu kalkıyor
EMA, Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozunu 12-15 yaş grubu için değerlendiriyor

Benzer haberler

ABD Temsilciler Meclisinden hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay

ABD Temsilciler Meclisinden hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay

Japonya'da 'Ukrayna ile dayanışmayı' vurgulayan meclis kararı kabul edildi

Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, perşembe günü 'başbakan' seçmek için oylama yapılacağını açıkladı

Libya Temsilciler Meclisi: Devlet Yüksek Konseyi yeni başbakanı seçme istişarelerine katılmayacak

Libya Temsilciler Meclisi: Devlet Yüksek Konseyi yeni başbakanı seçme istişarelerine katılmayacak