Dolar
32.61
Euro
35.54
Altın
2,328.16
ETH/USDT
3,809.10
BTC/USDT
70,415.00
BIST 100
10,364.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Temsilciler Meclisi, UCM'ye yaptırım öngören tasarıyı kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik "yakalama kararı" başvurusunu değerlendiren Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım öngören bir tasarıyı kabul etti

Hakan Çopur  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
ABD Temsilciler Meclisi, UCM'ye yaptırım öngören tasarıyı kabul etti

Washington

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 155 hayır oyuna karşılık 247 evet oyuyla kabul edilen tasarı, UCM'ye yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Cumhuriyetçi vekillerin tamamının lehte oy verdiği tasarıya, 42 Demokrat temsilcinin de evet oyu vermesi dikkat çekerken, tasarıya hayır oyu veren Demokratlar, UCM'ye yaptırım adımının yanlış bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

Demokratların çoğunluğu elinde tuttuğu Senato'ya gönderilecek olan tasarının yasalaşması için hem Senato'da kabul edilmesi hem de ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarında, UCM'nin İsrail ve İsrailli siyasetçiler üzerinde yargı yetkisinin olmadığını savunan Biden, bununla beraber UCM'ye yaptırım uygulamanın yanlış olacağını belirtmişti.

Netanyahu için yakalama kararı başvurusu

UCM Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

UCM'den yapılan açıklamaya göre Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bahçelievler'de motorundan duman yükselen metrobüsteki yolcular tahliye edildi
Ayasofya Meydanı'nda İsrail'in saldırılarına karşı "Say Stop" eylemi yapıldı
Adalet Bakanı Tunç, AYM'nin kararını değerlendirdi
DMM, "AYM, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Merkez Bankası başkanı ve rektör atama yetkilerini iptal etti" iddiasını yalanladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: En büyük uğraşımız Filistin devletinin tanınması için mücadele etmektir

Benzer haberler

ABD Temsilciler Meclisi, UCM'ye yaptırım öngören tasarıyı kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, UCM'ye yaptırım öngören tasarıyı kabul etti

ABD'li Senatör Van Hollen'dan İsrail Maliye Bakanı'na yaptırım çağrısı

ABD Başkanı Biden'dan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ilişkin tutarsız açıklamalar

ABD Dışişleri: İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların büyümesinden endişe duyuyoruz

ABD Dışişleri: İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların büyümesinden endişe duyuyoruz
Ayasofya Meydanı'nda İsrail'in saldırılarına karşı "Say Stop" eylemi yapıldı

Ayasofya Meydanı'nda İsrail'in saldırılarına karşı "Say Stop" eylemi yapıldı
BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths: Çatışmaları sonlandırma konusunda başarılı olamadık

BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths: Çatışmaları sonlandırma konusunda başarılı olamadık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet