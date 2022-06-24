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Dünya

ABD Temsilciler Meclisi, silah düzenlemesi yasa tasarısını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, iki partinin de üzerinde anlaştığı silah düzenlemesi yasasını kabul ederek, ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sundu.

Dildar Baykan Atalay   | 24.06.2022
ABD Temsilciler Meclisi, silah düzenlemesi yasa tasarısını onayladı

Washington

Senato'daki Cumhuriyetçiler ve Demokratların üzerinde anlaştığı ve dün Senato Genel Kurulunda onaylanan silah düzenlemesi yasası, bugün de Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylandı.

Tasarı, 193 "hayır" oyuna karşı 234 "evet" oyu ile kabul edildi.

Yasalaşması için tasarı ABD Başkanı Biden'ın onayına sunuldu.

ABD Kongresi, bu tasarıyla, son 30 yıldır ilk kez bir silah düzenlemesi yasasını onaylamış oldu.

Tasarı, 18 ila 21 yaş arasındaki silah alıcılarının sabıka kontrollerinin genişletilmesini öngörürken, sürekli silah alım satımı yapan kişilere de lisans sahibi olma sorumluluğu getiriyor.

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