Dolar
26.94
Euro
28.91
Altın
1,911.35
ETH/USDT
1,598.80
BTC/USDT
26,103.00
BIST 100
8,205.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Temsilciler Meclisi, İran'a yeni yaptırımlar öngören yasa tasarısını kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, Mahsa Emini'nin ölümünün birinci yıl dönümüne yaklaşılırken insan hakları ihlalleri gerekçesiyle İran'a silah ithalatı ve ihracatına kısıtlama getirilmesine dair yasa tasarısını kabul etti.

Nuri Aydın  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
ABD Temsilciler Meclisi, İran'a yeni yaptırımlar öngören yasa tasarısını kabul etti

Ankara

Yasa tasarısı, aleyhteki 3 oya karşın lehteki 410 oy ile Temsilciler Meclisi'nden geçti.

İran'a silah ithalatı ve ihracatına kısıtlama getirilmesine dair yasa tasarısı, füze ve drone üretimiyle bunların ihracatında rol alan yetkilileri hedef alıyor.

Tasarıda ayrıca "insan hakları ihlallerinde bulundukları ve terörü destekledikleri" gerekçesiyle İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de aralarında olduğu bazı üst düzey hükümet yetkililerine yaptırımlar ön görülüyor.

Temsilciler Meclisinden geçen tasarının yasalaşması için Senato'da kabul edilip daha sonra da ABD Başkanı Joe Biden'ın onayından geçmesi gerekiyor.

Temsilciler Meclisi, İran'ı kınadı

Temsilciler Meclisinde kabul edilen 2 ayrı karar tasarısında ise İran'ın, Bahai azınlık gruba yönelik "hak ihlalleri" ve Mahsa Emini'nin ölümü ve devamındaki protesto gösterilerine müdahaleleri kınandı.

Cumhuriyetçiler, çoğunluğu oluşturdukları Temsilciler Meclisinde insan hakları ihlalleri ve füze programına ilişkin İran'a karşı karar tasarıları geçiriyor.

Öte yandan, ABD yönetimi, İran ile anlaşmaya varılan tutuklu takasının uygulanabilmesi için İran'ın Güney Kore'de tutulan yaklaşık 6 milyar dolarlık varlığının kullanımına yaptırım muafiyeti getirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da ağır hasarlı 2 bloklu site kontrollü yıkıldı
Van Gölü kuraklık nedeniyle küçülmeye devam ediyor
Mardin turizmdeki hedefini yakalamak için sonbahara odaklandı
Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı
KPSS'de branş sıralamaları açıklandı

Benzer haberler

ABD Temsilciler Meclisi, İran'a yeni yaptırımlar öngören yasa tasarısını kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, İran'a yeni yaptırımlar öngören yasa tasarısını kabul etti

ABD'de lisedeki silahlı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti

ABD: Kuzey Kore Rusya'ya silah sağlarsa harekete geçmekte tereddüt etmeyiz

TikTok ABD'de çevrim içi alışveriş özelliğini başlattı

TikTok ABD'de çevrim içi alışveriş özelliğini başlattı
ABD'nin Massachusetts ve Rhode Island eyaletlerinde şiddetli yağış sellere neden oldu

ABD'nin Massachusetts ve Rhode Island eyaletlerinde şiddetli yağış sellere neden oldu
Putin: Trump'a yönelik soruşturma süreci, Amerikan siyasi sisteminin çürümüşlüğünü gösteriyor

Putin: Trump'a yönelik soruşturma süreci, Amerikan siyasi sisteminin çürümüşlüğünü gösteriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet