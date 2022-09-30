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Dünya

ABD Temsilciler Meclisi hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, 2022 mali yılının bitimine saatler kala federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı.

Dilara Zengin Okay   | 30.09.2022
ABD Temsilciler Meclisi hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı

Washington

Amerikan federal hükûmetine 16 Aralık'a kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısı, ABD Senatosu'nun ardından Temsilciler Meclisi'nde de kabul edildi.

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, 201 vekil tasarının aleyhinde, 230 vekil ise lehinde oy kullandı.

Tasarı, ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasının ardından yürürlüğe girecek.

Geçici bütçe tasarısının 2022 mali yılının sona ereceği bu gece yarısından önce onaylanmasıyla, hükümetin kapanmasının önüne geçilmiş olacak.

Tasarı, 1 Ekim'de başlayacak 2023 mali yılı bütçesi üzerinde uzlaşmaya varılması için daha fazla zaman tanıyacak.

Söz konusu bütçe tasarısında, federal kurumlara sağlanacak kaynağın yanı sıra Ukrayna'ya yönelik hem askeri hem de ekonomik yardımları kapsayan 12,3 milyar dolarlık destek paketi de yer alıyor.

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