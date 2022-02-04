Dolar
13.56
Euro
15.53
Altın
1,806.30
ETH/USDT
2,933.60
BTC/USDT
40,402.00
BIST 100
1,943.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Temsilciler Meclisi, Çin'e karşı rekabet gücünü artırmaya yönelik tasarıyı onayladı

Tasarı, küresel yarı iletken sıkıntısı ile ABD'nin tedarik zincirindeki baskıları ele almaya yönelik önlemleri de içeriyor.

Dilara Zengin Okay   | 04.02.2022
ABD Temsilciler Meclisi, Çin'e karşı rekabet gücünü artırmaya yönelik tasarıyı onayladı

Washington DC

 ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Çin gibi ekonomiler karşısında rekabet gücünü artırmayı amaçlayan yasa tasarısını kabul etti.

Temsilciler Meclisi, yerel tedarik zincirlerini ve bilimsel araştırmaları desteklemeye yönelik yasa tasarısını oyladı.

Tasarı, 210 Cumhuriyetçi vekilin "hayır" oyuna karşılık, 222 Demokrat vekilin "evet" oyuyla onaylandı.

Bir Cumhuriyetçi vekil tasarı lehinde oy kullanırken, bir Demokrat vekilin oyu tasarının aleyhinde oldu.

Senato benzer bir tasarıyı geçen yıl onaylamıştı

Tasarının Temsilciler Meclisi'nden geçişi, aynı amaca yönelik hazırlanan ABD İnovasyon ve Rekabet Yasası'nın Senato'da onaylanmasından 7 ay sonra geldi.

ABD Senatosu, yerli yarı iletken üretiminin artırılması için 52 milyar dolar, teknoloji ile araştırmaya yönelik 190 milyar dolar ayrılmasını öngören ABD İnovasyon ve Rekabet Yasasını geçen yıl haziranda kabul etmişti.

Temsilciler Meclisi'nin onayladığı yasa tasarısı ile Senato'nun aynı amaca yönelik yasa tasarısı arasındaki farklılıkların ortadan kaldırılması gerekirken, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin ortak bir yasa tasarısında uzlaşması gerekiyor.

Bugün onaylanan yasa tasarısı da küresel yarı iletken sıkıntısı ile ABD'nin tedarik zincirindeki baskıları ele almaya yönelik önlemler içeriyor. Tasarı ile bilimsel araştırmalara yönelik finansmanın da artırılması planlanıyor.

Biden'dan Cumhuriyetçilere "masaya gelin" çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, konuya ilişkin açıklamasında, Meclis ve Senato'nun ileriye dönük bir yol bulmak için hızla bir araya gelmesi gerektiğini belirterek tasarının mümkün olan en kısa sürede masasına gelmesini beklediğini ifade etti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de söz konusu tasarının ABD'nin imalat, inovasyon ve ekonomik güçte önde olmasını ve herhangi bir ulusla rekabet edebilmesini sağlayacağını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 111 bin 157 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 897 bini geçti
Almanya'da art arda en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayıları kaydedildi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den 'molnupiravir' açıklaması
Yerli aşı TURKOVAC'ın yeni serilerinin sevkiyatı başladı

Benzer haberler

ABD Temsilciler Meclisi, Çin'e karşı rekabet gücünü artırmaya yönelik tasarıyı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Çin'e karşı rekabet gücünü artırmaya yönelik tasarıyı onayladı

2022 Pekin Kış Olimpiyatları resmi açılış töreniyle başladı

GÖRÜŞ - Afrika'da artan darbeler nasıl okunmalı?

ABD: Çin ile yakın ilişki Rusya'ya uygulanacak yaptırımların etkisini azaltmayacak

ABD: Çin ile yakın ilişki Rusya'ya uygulanacak yaptırımların etkisini azaltmayacak
Kış olimpiyatlarında en fazla madalyayı Norveç kazandı

Kış olimpiyatlarında en fazla madalyayı Norveç kazandı
Pekin Kış Olimpiyatları ateşi yolculuğuna başladı

Pekin Kış Olimpiyatları ateşi yolculuğuna başladı