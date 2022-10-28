Dolar
18.59
Euro
18.48
Altın
1,641.19
ETH/USDT
1,556.50
BTC/USDT
20,608.00
BIST 100
3,878.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Küresel Diplomasi Ödül Töreni’ne telefon bağlantısıyla katılıyor
logo
Dünya

ABD Temsilciler Meclisi Başkanının, eşine saldıran kişinin ana hedefi olduğu ortaya çıktı

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi'ye saldıran kişinin "Nancy nerede?" diye bağırdığı ve asıl hedefin Nancy Pelosi olduğu ortaya çıktı.

Dildar Baykan Atalay   | 28.10.2022
ABD Temsilciler Meclisi Başkanının, eşine saldıran kişinin ana hedefi olduğu ortaya çıktı

Washington

Amerikan basınına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, 82 yaşındaki Paul Pelosi'ye bu sabah San Francisco'daki evinde yapılan saldırıya ilişkin detayları paylaştı.

Saldırganın saldırıyı "hedef gözeterek" yaptığını belirten yetkililer, eve girdikten sonra saldırganın Paul Pelosi'ye saldırmadan önce "Nancy nerede?" diye bağırdığını aktardı.

ABD Kongre Polisi ise Nancy Pelosi'nin saldırının olduğu anlarda başkent Washington DC'de olduğu ve yanında korumalarının bulunduğunu açıkladı.

Öte yandan, saldırganın bu eylemi siyasi amaçlı yapıp yapmadığına ilişkin soruşturma sürüyor.

San Francisco'daki evinde saldırıya uğrayan Paul Pelosi hastaneye kaldırılmış, saldırgan da gözaltına alınmıştı. Olayın sebebine ilişkin soruşturma ise sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Aydın'da 99 kadın zeybek oynadı
Kars'ta terör örgütüne yönelik operasyonda 2 mağara ve 21 sığınak imha edildi
Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Eskişehir-İstanbul YHT hattında ek seferler devam ediyor

Benzer haberler

San Francisco Polisi: Saldırgan Temsilciler Meclisi Başkanı'nın eşini çekiçle yaraladı

San Francisco Polisi: Saldırgan Temsilciler Meclisi Başkanı'nın eşini çekiçle yaraladı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanının, eşine saldıran kişinin ana hedefi olduğu ortaya çıktı

Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşine saldırıyı kınadı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşi evinde saldırıya uğradı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşi evinde saldırıya uğradı
İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, İBB Atık Su Arıtma Tesisi açılışında yaşananları değerlendirdi

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, İBB Atık Su Arıtma Tesisi açılışında yaşananları değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet