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Dünya

ABD, Suriye'deki yeni gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, ABD'nin Suriye'nin Halep kentinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini ve bölge ülkelerinin yönetimleriyle irtibatta olduklarını belirtti.

Mücahit Oktay  | 01.12.2024 - Güncelleme : 01.12.2024
ABD, Suriye'deki yeni gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı

New York

Savett, yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'deki durumu yakından izliyoruz ve son 48 saattir bölgesel başkentlerle iletişim halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki hatların çökmesi ve Halep'te yaşanan çatışmaların, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in siyasi sürece katılmayı reddetmesi ve Rusya ile İran'a güvenmesi nedeniyle yaşandığını savunan Savett, ABD'nin, terör örgütü olarak belirlediği rejim karşıtı silahlı grup "Heyet Tahrir Şam" (HTŞ) tarafından yönetilen bu saldırıyla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi.

Savett, Washington yönetimin ortakları ve müttefikleriyle birlikte gerginliğin azaltılması ve iç savaşın sona erdirilmesi için BM kararlarıyla uyumlu bir siyasi süreci teşvik ettiğini vurgulayarak, "DAEŞ'in Suriye'de bir daha asla yeniden canlanmamasını sağlamak için elzem olmaya devam eden ABD personelini ve ABD askeri mevzilerini tam olarak savunmaya ve korumaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Halep ve İdlib illerinde Beşşar Esed rejimiyle rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında yaklaşık 5 gündür çatışmalar yaşanıyor.

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