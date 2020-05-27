Euro
7.46
Dolar
6.78
BIST 100
105,121.00
Altın
1,701.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Suriye'de alçak irtifa hava savunma füze sistemi konuşlandırdı

ABD güçleri, Suriye'nin Deyrizor ilinde terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki doğal gaz sahası yakınlarına alçak irtifa hava savunma füze sistemi konuşlandırdı.

Mohamad Misto,Adham Kako   | 27.05.2020
ABD Suriye'de alçak irtifa hava savunma füze sistemi konuşlandırdı

Deyrizor

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de petrol sahalarında varlık gösteren ABD ordusu, ülkenin doğusundaki Deyrizor ilindeki Koniko doğal gaz sahası yakınlarına alçak irtifa hava savunma füze sistemi kurdu.

Kaynaklar, ABD güçlerinin ilerleyen günlerde de Ömer petrol sahası yakınlarına benzer sistemi kurmayı planladığını kaydetti.

ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'de Patriot hava savunma sistemlerinin olmadığını belirterek, bu yönde çıkan haberlerin doğru olmadığını ifade etti.

ABD'nin sevkiyatları sürüyor

Diğer taraftan ABD güçleri Deyrizor'daki üs ve askeri noktalarına sevkiyatlarını sürdürüyor. ABD, geçen ay içerisinde petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu YPG/PKK işgalindeki bölgelere yüzlerce tırlık silah, mühimmat ve lojistik malzemeleri ile takviyeler yaptı.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla, ABD ordusu Suriye'nin kuzey hattından çekilerek Haseke, Rakka ve Deyrizor illerindeki petrol sahalarına yoğunlaşmıştı.

YPG/PKK'ya destek veren ABD güçleri 11 üs ve askeri noktada toplanmış durumda.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 122 bin 793'e ulaştı
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bini geçti
Almanya Başbakanı Merkel: Bazı olaylarda virüsün ne kadar hızlı yayılabildiğini görüyoruz
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1 kişi öldü
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 37 bin 460'a çıktı

Benzer haberler

ABD Suriye'de alçak irtifa hava savunma füze sistemi konuşlandırdı

ABD Suriye'de alçak irtifa hava savunma füze sistemi konuşlandırdı

ABD ve Rusya'dan Suriye'de ilk ortak devriye

ABD'nin başkenti Washington DC'de 'Evde kal' talimatı cuma günü bitiyor

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'Hong Kong' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'Hong Kong' açıklaması
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini aştı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini aştı
LeBron James'ten ABD'deki polis şiddetine tepki

LeBron James'ten ABD'deki polis şiddetine tepki