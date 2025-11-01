Dolar
Dünya, Sudan

ABD: Sudan'daki vahşeti kınıyor ve sivillerin güvenliği konusunda ciddi endişe duyuyoruz

ABD, Sudan'ın Faşir kentinde Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından işlendiği bildirilen toplu vahşeti kınadığını, kaçmaya çalışan sivillerin güvenliği konusunda ciddi endişe duyduğunu açıkladı.

Islam Doğru  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
ABD: Sudan'daki vahşeti kınıyor ve sivillerin güvenliği konusunda ciddi endişe duyuyoruz

New York

ABD Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "ABD, Kuzey Darfur'daki Faşir'de HDK tarafından işlendiği bildirilen toplu vahşeti kınıyor. ABD, şehirdeki sivillerin ve komşu bölgelere kaçanların güvenliği konusunda ciddi endişe duymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

HDK'nin misilleme ve etnik şiddete başvurmayı bırakması gerektiği belirtilen açıklamada, ABD'nin barışçıl bir yol bulmak için ortaklarıyla çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, "(Sudan'da) Uygulanabilir bir askeri çözüm bulunmamaktadır ve dış askeri destek çatışmayı yalnızca uzatmaktadır. ABD, her iki tarafı da Sudan halkının acılarına son vermek için müzakereli bir yol izlemeye çağırmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

