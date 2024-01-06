Dolar
29.84
Euro
32.70
Altın
2,045.15
ETH/USDT
2,233.60
BTC/USDT
43,652.00
BIST 100
7,628.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Savunma Bakanı Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı açıklandı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığını, durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 06.01.2024 - Güncelleme : 06.01.2024
ABD Savunma Bakanı Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı açıklandı

Ankara

Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, Bakan Austin'in sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ryder, Austin'in geçirdiği bir operasyonun ardından ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Austin'in iyileşme sürecinin iyi gittiğini ifade eden Ryder, Bakan'ın görevinin başına dönmesinin beklendiğinin altını çizdi.

Durumun geç açıklanması tepkiyle karşılandı

Savunma Bakanlığını takip eden medya kuruluşlarını temsil eden Pentagon Basın Topluluğu, durumun geç bildirilmesiyle ilgili "endişelerini" ifade etti.

Topluluk tarafından yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunun bu gibi durumları bilmeye hakkı olduğu vurgulanarak Pentagon'un kamuoyunu günler sonra bilgilendirmesi "rezalet" olarak nitelendirildi.

CNN'ne göre, bunun üzerine Ryder, tıbbi gizliliği gerekçe göstererek başka faktörleri de göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sahipsiz köpek sorununda hızlı sonuç için kısırlaştırma değil "barınakla çözüm" önerisi
"Zeyrek", Filistinli çocuklar için Sarıkamış yolunda örülüyor
Kuryenin kargo sahibine taciz mesajı atması nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira ceza
Sarıkamış Ekspresi Erzurum'a ulaştı
4 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Benzer haberler

ABD Savunma Bakanı Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı açıklandı

ABD Savunma Bakanı Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı açıklandı

ABD'de 6 Ocak Kongre baskını, kasımda yapılacak başkanlık seçiminin ana tartışma konusu

Biden başkanlık seçim kampanyasının ilk mitinginde Trump'ı hedef aldı

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın Colorado'da ön seçimlere katılıp katılamayacağına karar verecek

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın Colorado'da ön seçimlere katılıp katılamayacağına karar verecek
ABD'de istihdam Aralık 2023'te beklenenden fazla arttı

ABD'de istihdam Aralık 2023'te beklenenden fazla arttı
Trump'ın şirketleri yabancı hükümet ve kuruluşlardan yaklaşık 8 milyon dolarlık ödeme aldı

Trump'ın şirketleri yabancı hükümet ve kuruluşlardan yaklaşık 8 milyon dolarlık ödeme aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet