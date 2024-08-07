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Dünya

ABD Savunma Bakanı Austin: Orta Doğu'daki askerlerimize yönelik saldırıları tolere etmeyeceğiz

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Irak'taki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıya ilişkin, "Şüphesiz ki ABD, bölgede görev yapan askerlerimize yönelik saldırıları tolere etmeyecektir." dedi.

Hakan Çopur  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
ABD Savunma Bakanı Austin: Orta Doğu'daki askerlerimize yönelik saldırıları tolere etmeyeceğiz

Washington

ABD Savunma Bakanı Austin ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avustralyalı mevkidaşları ile Annapolis kentinde yaptıkları toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Austin, burada yaptığı açıklamalarda, Orta Doğu'daki son gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve hem İsrail'in hem de Amerikan askerlerinin güvenliğini sağlama konusunda hassas olduklarını söyledi.

Irak'ta Ayn El-Esed Üssü'ne yönelik saldırıda bazı ABD askerlerinin yaralandığını hatırlatan Austin, "Şüphesiz ki ABD, bölgede görev yapan askerlerimize yönelik saldırıları tolere etmeyecektir." dedi.

"Saldırıyı İran destekli Şii bir milis grup düzenledi"

Bakan Austin, Ayn El-Esed Üssü'ne düzenlenen saldırının arkasında İran destekli Şii bir milis gücünün olduğunu ancak soruşturmanın devam ettiği şu aşamada spesifik olarak bir grup ismi vermeyeceğini belirtti.

İsrail'in ve bölgedeki Amerikan askerlerinin güvenliği için Orta Doğu'daki askeri varlıklarını son duruma göre yeniden düzenlediklerini ve ilave güç gönderdiklerini vurgulayan Austin, balistik füze savunma ve hava savunma kapasitelerini güçlendirdiklerini kaydetti.

ABD'li bakan, bununla beraber, bölgede tansiyonun düşmesinin tüm ülkelerin yararına olacağına inandıklarını ve bunun için de çaba gösterdiklerini savundu.

Austin, Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılması ve esirlerin serbest bırakılması durumunda bölgede tansiyonun azalacağına inandıklarını ifade etti.

Blinken'dan "ateşkes için dönüm noktası" vurgusu

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'deki olası ateşkes sürecini değerlendirdi ve Hamas'ın yeni siyasi büro başkanı olan Yahya Sinvar'ın omuzlarında büyük bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Blinken, "Bay Sinvar, bu ateşkesin sağlanmasında ana karar verici konumda, dolayısıyla şu anda bir ateşkes ile yola devam edip etmemeye karar vermek ona kalmış durumda, ki bu ateşkes çaresiz durumdaki Filistinli kadın, çocuk ve erkeklere fayda sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Şu anda bir dönüm noktasındayız. Müzakereler nihai aşamasına ulaştı ve bitiş çizgisini çok yakında geçmesi gerektiğine inanıyoruz." diyen Blinken, böyle bir ateşkes anlaşmasıyla hem Gazze halkının rahatlayacağını hem de esirlerin evlerine döneceğini dile getirdi.

Gazze'de varılacak bir ateşkesin Orta Doğu'da daha kapsamlı bir bölgesel istikrara da zemin hazırlayacağını söyleyen Blinken, bu yönüyle de Gazze'de ateşkes için çok uğraştıklarını belirtti.

Orta Doğu'da son haftalarda artan tansiyonun İsrail dahil kimseye fayda getirmediğini anlatan Blinken, ABD olarak bu gerilimin düşmesi için çaba gösterdiklerini savundu.

Blinken, "Bu yoğun çabalarımızı bölge genelinde ve ötesinde sürdürüyoruz ve İsrail dahil herkese bu noktada çatışmayı büyütecek herhangi bir şey yapmaktan kaçınmaları için baskı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

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