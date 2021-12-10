Dolar
13.86
Euro
15.65
Altın
1,772.39
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,029.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 16. Konferansı Açılış Oturumu'na katılıyor
logo
Dünya

ABD Savunma Bakanı Austin İran'a karşı siyaset dışı seçeneklere hazır olduklarını söyledi

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, İran ile devam eden görüşmelerin sonuçsuz kalması durumunda diğer seçeneklere hazır olduklarını açıkladı.

Kasım İleri   | 10.12.2021
ABD Savunma Bakanı Austin İran'a karşı siyaset dışı seçeneklere hazır olduklarını söyledi

Washington DC

Viyana'a İran ile Tahran'ın nükleer programı üzerine müzakereler devam ederken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Benny Gantz'ı Pentagon'da ağırladı.

Görüşme öncesinde gazetecilere açıklama yapan Austin, ABD'nin İsrail'in bölgedeki niteliksel üstünlüğüne bağlı olduğunu yineledi.

Austin, "İsrail'in, İran hükümetinin terörizme verdiği destek, füze programı ve endişe verici nükleer ilerlemeleri de dahil olmak üzere istikrarsızlaştırıcı eylemleriyle ilgili derin endişelerini paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD ile İsrail'in, İran'ın nükleer silah elde etmesini önleme konusunda "tamamen aynı fikirde" olduğunu kaydeden Austin, şöyle devam etti:

"Bu, ABD'nin, İsrail'in ve dünyanın ulusal güvenlik çıkarıdır. İran hükümetinin son aylardaki nükleer eylemlerinden, hem devam eden provokasyonlarından hem de yapıcı diplomatik angajman eksikliğinden derin endişe duyuyorum. Başkanın da açıkça ifade ettiği gibi, politikanın başarısız olması durumunda, diğer seçeneklere dönmeye hazırız. Savunma Bakanlığı, İran tehditlerine karşı başta İsrail olmak üzere bölgedeki tüm ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışmaya devam edecektir. Kendimizi savunacağız, dostlarımızı savunacağız ve çıkarlarımızı savunacağız."

Austin, İsrail'in Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fas ile ilişkilerini normalleştirmesini de takdir ettiklerini ifade ederek, İsrail'in ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) görev bölgesine dahil edilmesinin bölgede yeni fırsatlara kapı açtığını belirtti.

Aynı toplantıda konuşan Gantz ise İsrail ile ABD arasındaki stratejik bağlara değindi.

Gantz, "İran'a karşı koymak için ortak askeri hazırlık ve İran'ın bölgesel saldırganlığını ve nükleer arzusunu durdurmak da dahil olmak bu konudaki diyalogumuzu ve işbirliğimizi derinleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İran'ın küresel ve bölgesel barış ve istikrar için en büyük tehdit olduğunu söylemeliyim." dedi

İran'ın İsrail devletine varoluşsal tehdit olduğunu savunan Gantz, İran halkından sorunlarının İran rejimi ile olduğunu söyledi.

Gantz, "İran, hegemon olma özlemiyle, Ortadoğu'da ve ötesinde özgürlük, insanlık onuru ve barışın tüm izlerini yok etmeye çalışıyor. Nükleer program, İran'ın radikal ideolojisini dayatma ve İsrail'in varlığını tehdit etme gibi hegemonik hedeflerine ulaşması için bir araçtır. Küresel bir güç olarak ABD yönetiminin İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engelleme konusundaki kararlılığına tamamen güveniyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pekin'de 3-11 yaşlarındaki çocuklara 2 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Avustralya’da 5-11 yaş arası çocuklara Kovid-19 aşısı onaylandı
İspanya Kovid-19'da bulaşma riski yüksek ülkeler arasına girdi
Cezayir'de aşı pasaportu zorunlu oluyor
Avusturya’da Kovid-19 aşı zorunluluğu için yasa tasarısı hazırlandı

Benzer haberler

ABD'nin birçok şehrinde cinayet vakaları 2021'de zirveye tırmandı

ABD'nin birçok şehrinde cinayet vakaları 2021'de zirveye tırmandı

ABD Savunma Bakanı Austin İran'a karşı siyaset dışı seçeneklere hazır olduklarını söyledi

Biden'dan İran'a karşı diplomasi dışında atılacak adımlara hazırlanılması emri

Pentagon: Misyon değişikliğinden sonra ABD'nin Irak'taki konuşlanması değişmeyecek

Pentagon: Misyon değişikliğinden sonra ABD'nin Irak'taki konuşlanması değişmeyecek
ABD'de 5-11 yaşlarındaki çocuklar için Kovid-19 aşılama uygulaması yavaş ilerliyor

ABD'de 5-11 yaşlarındaki çocuklar için Kovid-19 aşılama uygulaması yavaş ilerliyor
WSJ: ABD, İran'a yönelik ekonomik yaptırımları artırmaya hazırlanıyor

WSJ: ABD, İran'a yönelik ekonomik yaptırımları artırmaya hazırlanıyor