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Dünya

ABD Savunma Bakanı Austin, 9 Ekim'de İsrailli mevkidaşını Pentagon'da ağırlayacak

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı 9 Ekim'de ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) ağırlayacağı bildirildi.

Şerife Çetin  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
ABD Savunma Bakanı Austin, 9 Ekim'de İsrailli mevkidaşını Pentagon'da ağırlayacak

New York

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşıma göre Gallant, 9 Ekim'de ABD'ye resmi bir ziyarette bulunacak.

Austin, Gallant'ı Pentagon'da ağırlayacak. İkili, Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacak.

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