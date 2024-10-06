ABD Savunma Bakanı Austin, 9 Ekim'de İsrailli mevkidaşını Pentagon'da ağırlayacak
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı 9 Ekim'de ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) ağırlayacağı bildirildi.
New York
Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşıma göre Gallant, 9 Ekim'de ABD'ye resmi bir ziyarette bulunacak.
Austin, Gallant'ı Pentagon'da ağırlayacak. İkili, Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.