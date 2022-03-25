Dolar
14.83
Euro
16.29
Altın
1,954.25
ETH/USDT
3,118.40
BTC/USDT
44,404.00
BIST 100
2,175.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, Rusya'nın Gürcistan'daki bazı birliklerini Ukrayna'ya kaydırmaya başladığını iddia etti

ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi, Rusya'nın Gürcistan'daki bazı birliklerini Ukrayna'ya kaydırmaya başladığını bildirdi.

Hakan Çopur   | 25.03.2022
ABD, Rusya'nın Gürcistan'daki bazı birliklerini Ukrayna'ya kaydırmaya başladığını iddia etti

Washington

Adı açıklanmayan üst düzey savunma yetkilisi, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, Pentagonun şu aşamada kaç askerin kaydırıldığına ilişkin bilgiye sahip olmadığını belirtti.

"(Rusların) Gürcistan'dan Ukrayna'ya birliklerini kaydırdıklarına dair işaretleri görüyoruz" ifadesini kullanan yetkili, henüz daha fazla detayın bulunmadığını aktardı.

Öte yandan yetkili, Rus güçlerinin Kiev'de kara operasyonlarını durdurduğunu, hava operasyonlarına ve füze atışlarına devam ettiğini, kara unsurlarının savunma hatlarına doğru çekildiklerini gözlemlediklerini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 15 bin 303 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti
Almanya Sağlık Bakanı, eyaletlerden Kovid-19 salgınında acil önlem almasını istedi
Çin'de son 24 saatte 1366, Hong Kong'da 13 bin 74 Kovid-19 vakası tespit edildi
Avustralya’ya gidecekler için Kovid-19 test zorunluluğu 17 Nisan'da kaldırılacak
Türkiye'de 16 bin 894 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

ABD, BM Güvenlik Konseyine Kuzey Kore'ye yaptırımların artırılmasını teklif etti

ABD, BM Güvenlik Konseyine Kuzey Kore'ye yaptırımların artırılmasını teklif etti

Analistlere göre, savaşın Ukrayna'nın altyapısına verdiği zarar yaklaşık 63 milyar dolar

ABD, Doha'daki Taliban görüşmelerini 'kız çocuklarının okullara alınmaması' nedeniyle iptal etti

ABD, Rusya'nın Gürcistan'daki bazı birliklerini Ukrayna'ya kaydırmaya başladığını iddia etti

ABD, Rusya'nın Gürcistan'daki bazı birliklerini Ukrayna'ya kaydırmaya başladığını iddia etti
Savaş nedeniyle Kiev sakinleri 1 aydır metro istasyonlarına sığınıyor

Savaş nedeniyle Kiev sakinleri 1 aydır metro istasyonlarına sığınıyor
Ukrayna: Rusya, Azak Denizi’nde gemi filosuna takviye yapıyor

Ukrayna: Rusya, Azak Denizi’nde gemi filosuna takviye yapıyor