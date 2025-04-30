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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Karahan, 93. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşuyor
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD, Rusya ile savaşın bitirilmesi konusunda Ukrayna'yla bazı konularda mutabakat sağladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, geçen hafta İngiltere'nin başkenti Londra'daki Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinin sonucunda, Ukrayna tarafıyla 22 somut eylem planı üzerinde mutabık kaldıklarını bildirdi.

Yasin Yorgancı  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
ABD, Rusya ile savaşın bitirilmesi konusunda Ukrayna'yla bazı konularda mutabakat sağladı

Ankara

Kellog, Fox News kanalına verdiği röportajda Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri ile ABD ve Ukrayna temsilcilerinin geçen hafta Londra'da, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik yaptıkları görüşmelere değinen Kellogg, "Ukraynalılarla yaptığımız çok samimi ve zorlu görüşmelerin ardından çok çok iyi bir konumda olduğumuzu düşündüğümüz 22 adet somut eylem planı üzerinde (Ukrayna ile) anlaştık." dedi.

Kellogg, Ukrayna'nın bu eylem planından "tam anlamıyla tatmin olmadığını" vurgulayarak bunun normal olduğunu ancak müzakereler konusunda "yine de oldukça iyi bir konumda olduklarını" belirtti.

Ukrayna tarafıyla büyük ölçüde mutabakat sağlandığını belirten Kellogg, "Artık sıra Rusya'da. Bu, askeri anlamda son 100 metreye benzer. En zor aşamadayız ama hedefe çok yakınız." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın ateşkesine "absürt" nitelemesi

Kellogg, Rusya'nın 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece başlayıp 10 Mayıs'ı 11 Mayıs'a bağlayan geceye kadar ilan ettiği ateşkesini "absürt" şeklinde niteleyerek Trump'ın isteğinin kalıcı ve kapsamlı bir ateşkes anlaşması olduğunu vurguladı.

Kellogg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Trump'ın, ateşkes konusunda aynı çizgide buluştuğunu ifade ederek "Putin'in 9 Mayıs'taki askeri geçit töreni için geçici bir sessizlik talep etmesi, sadece manipülasyondur. Bu oyuna kimse gelmemeli." dedi.

"Rusya, son 1,5 yıldır önemli bir ilerleme kaydetmedi"

Rusya'nın henüz savaşta kazanan taraf olmadığına vurgu yapan Kellogg, "Rusya, son 1,5 yıldır önemli bir ilerleme kaydetmedi." diye konuştu.

Kellogg, Rusya'nın savaşı kazandığı yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını dile getirerek şu değerlendirmede bulundu:

"Kiev hala düşmedi, Dinyester'in batısına geçemediler, Odessa hala Ukrayna'nın elinde. Rusya ciddi kayıplar verdi ancak büyük bir ilerleme sağlayamadı. Ukrayna ise kendi topraklarında güçlü bir savunma yürütüyor."

Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya desteğini artırdığına dikkati çeken Kellogg, İngiltere ve Fransa liderliğinde, ABD askerlerini içermeyen yeni bir "direnç gücü" kurulacağının planlandığını aktararak "Bu, Avrupa'nın kararlılığını ve Ukrayna'nın yanındaki duruşunu gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

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