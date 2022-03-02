Dolar
14.11
Euro
15.69
Altın
1,929.20
ETH/USDT
2,937.90
BTC/USDT
43,734.00
BIST 100
1,986.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

ABD, Rusların Kiev'e yavaş ilerleyişini kuvvetlerin entegrasyon eksikliğine bağlıyor

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili, Rusya’nın Ukrayna ile savaşta yavaş ilerleme kaydetmesinin Ukrayna ordusunun direnişinin yanı sıra Rus ordusunun planlamada ve kuvvetlerin entegrasyonunda başarısız olmasına bağladı.

Kasım İleri   | 02.03.2022
ABD, Rusların Kiev'e yavaş ilerleyişini kuvvetlerin entegrasyon eksikliğine bağlıyor

Washington

Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin bazı gazetecilere açıklama yapan bir Pentagon yetkilisi, Rus ordusunun Kiev yakınlarında önceki gün oldukları noktada olduğunu ve önemli bir ilerleme kaydedemediğini belirtti.

Rusya’nın şu ana kadar Ukrayna’ya 450’den fazla füze fırlattığını aktaran Pentagon yetkilisi, "Rus kuvvetleri onlardan beklendiği kadar müşterek kuvvet ve kabiliyetlerini entegre etmiş görünmüyorlar." dedi.

Yetkili, Ukrayna ordusunun direnişinin yanı sıra planlama ve entegrasyonunun bulunmamasının da ilerlemenin yavaş olmasına etkili olduğunu aktardı.

Rusya’nın sivil hedeflere de saldırı düzenlediğini gördüklerini belirten yetkili, "En azından medya kuruluşlarına yönelik saldırıları bilerek yaptılar." diye konuştu.

Pentagon yetkilisi, Rusya’nın şu aşamada sınıra yığınak yaptığı güçlerin yüzde 82’sini Ukrayna topraklarına soktuğunu kaydetti.

Rusların Azak Denizi'nin kıyılarından kuzeye Mariupol’a ilerlediğini anlatan yetkili, yine Rus birliklerin Donetsk bölgesinden de bu liman kentine ilerlediğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 56 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19, dünyada bunaltı ve depresyonu yüzde 25 artırdı
MEB: Okullar tarafından salgın tedbirlerine uyularak yapılacak sosyal etkinliklere izin verilecek
Sağlık Bakanı Koca: Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 952 bin 509'a çıktı

Benzer haberler

Macron, Ukrayna'da ateşkesin sağlanması için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi

Macron, Ukrayna'da ateşkesin sağlanması için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi

AB, Ukrayna'ya gıda konusunda destek verecek

ABD, Rusların Kiev'e yavaş ilerleyişini kuvvetlerin entegrasyon eksikliğine bağlıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi
ABD'den Rusya ve Belarus'a yönelik yeni ihracat kontrolleri

ABD'den Rusya ve Belarus'a yönelik yeni ihracat kontrolleri
Sinirlioğlu, BM Genel Kurulunun Ukrayna kararının dikkate alınmasını umduklarını söyledi

Sinirlioğlu, BM Genel Kurulunun Ukrayna kararının dikkate alınmasını umduklarını söyledi