Dolar
28.39
Euro
30.46
Altın
1,992.62
ETH/USDT
1,841.90
BTC/USDT
34,744.00
BIST 100
7,705.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Özel Temsilcisi: Gazze'ye giren yardımlara Hamas'ın el koyduğuna dair kanıt yok

ABD Orta Doğu İnsani Meselelerden Sorumlu Özel Temsilcisi Satterfield, Gazze Şeridi'ne gönderilen yardımlara "Hamas'ın el koyduğu ya da engellediği yönünde bir kanıt bulunmadığını" söyledi.

Enes Canlı  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
ABD Özel Temsilcisi: Gazze'ye giren yardımlara Hamas'ın el koyduğuna dair kanıt yok

Kudüs

ABD Orta Doğu İnsani Meselelerden Sorumlu Özel Temsilcisi David Satterfield, İsrail ordusunun bombardımanı altında insani felaketin her geçen gün derinleştiği Gazze Şeridi'ne gönderilen yardımlara "Hamas'ın el koyduğu ya da engellediği yönünde bir kanıt bulunmadığını" söyledi.

Ürdün'ün başkenti Amman'da gazetecilere konuşan Satterfield, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinden 800 bin ila 1 milyon sivilin bölgenin güneyine göç ettiğini ancak İsrail ordusunun yoğun bombardımanı altındaki kuzeyde hala 350 ila 400 bin insanın kaldığını belirtti.

Satterfield, "Hamas'ın Gazze Şeridi'ne giren yardımlara el koyduğu ya da yardımları engellediği yönünde bir kanıt yok." dedi.

Gazze Şeridi'ndeki yakıt depolarının Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından güneydeki "yardım tırları, su arıtma tesisleri ve hastaneler için kullanıldığını" kaydeden Satterfield, Gazze Şeridi'nde yakıtın bitmesi halinde "düzenli bir uygulamayla yeniden yakıt tedarik edileceğini" söyledi.

ABD'nin yaklaşık iki hafta önce görevine başlayan Özel Temsilcisi Satterfield'in sözleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun insani geçici ateşkes ve yakıt tedarikini kabul etmedikleri yönündeki beyanı üzerine geldi.

Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile cuma günü yaptığı görüşmenin ardından insani ateşkes teklifini zikretmeden, "İsrail, Gazze'deki (Hamas'ın elindeki) esirler serbest bırakılmadan geçici insani ateşkes yapılmasını reddediyor. Gazze'ye yakıt girişine izin vermiyoruz, para gönderilmesine karşı çıkıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in ablukayı sıkılaştırdığı ve yoğun bombardıman altında tuttuğu 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletlerin açıkladığı rakamlara göre 1,5 milyon kişi yerlerinden edildi.

Yerlerinden edilen insanlar için sığınma merkezine dönüşen Gazze Şeridi'ndeki 35 hastaneden 16'sı İsrail'in bombardımanı veya yakıt eksikliği nedeniyle çalışamaz durumda.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri reklamı"nın sahte olduğunu bildirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu hiçbir şekilde bizim için muhatap alınabilir biri değil artık
Tokat'ta atık kağıtlar kooperatif öncülüğünde gelire dönüşüyor
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Edirne'de öğrenim gören Filistinli öğrenciler Gazze'de yaşananları üzüntüyle takip ediyor

Benzer haberler

ABD Özel Temsilcisi: Gazze'ye giren yardımlara Hamas'ın el koyduğuna dair kanıt yok

ABD Özel Temsilcisi: Gazze'ye giren yardımlara Hamas'ın el koyduğuna dair kanıt yok

Uydu görüntüleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yıkımı gösteriyor

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze saldırılarına sessiz kalanlara tepki

İsrail, daha önce çalışma izni verdiği Gazzeli işçileri “toplu cezalandırma”ya tabi tutuyor

İsrail, daha önce çalışma izni verdiği Gazzeli işçileri “toplu cezalandırma”ya tabi tutuyor
Libya'da, İsrail'i destekleyen ülkelere yönelik talepler tartışılıyor

Libya'da, İsrail'i destekleyen ülkelere yönelik talepler tartışılıyor
Cezayirliler, Arap devletlerinin Gazze’ye asker göndermesini istiyor

Cezayirliler, Arap devletlerinin Gazze’ye asker göndermesini istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet