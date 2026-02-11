Dolar
Dünya

ABD, Nijerya'ya 200 asker daha gönderecek

ABD'nin, Nijerya'da terörle mücadele kapsamında daha önce konuşlandırdığı küçük askeri ekibe ilave 200 asker göndereceği bildirildi.

Adam Abu-bashal  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
ABD, Nijerya'ya 200 asker daha gönderecek

Abuja

Yerel basındaki haberlerde, ABD'nin, Nijerya'da terörle mücadele kapsamında 200 asker daha göndereceği belirtildi.

Haberlerde, ABD yönetiminin, Batı Afrika'da ve özellikle Nijerya'da artan terör faaliyetlerinden ciddi endişe duyduğu aktarılarak, "Ortak güvenlik kaygılarını giderebilecek istekli ve yetkin ortaklarla işbirliği yapmak istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu sevkiyatın, ABD ile Nijerya hükümeti arasında varılan karşılıklı mutabakat çerçevesinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Nijerya Savunma Sözcüsü Samaila Uba, yaptığı açıklamada, ABD askerlerinin doğrudan muharebe operasyonlarına katılmayacağını belirtti.

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson, 4 Şubat'ta Nijerya'ya küçük bir askeri ekip gönderildiğini açıklamıştı. Anderson, askeri ekibin ne zaman Nijerya'ya ulaştığına ilişkin bilgi paylaşmamıştı.

Nijerya Savunma Karargahı, konuşlandırmanın iki ülke arasındaki işbirliği kapsamında olduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, işbirliğinin kapasite geliştirme, profesyonel askeri eğitim, istihbarat paylaşımı, lojistik destek ve terörizm ile sınır aşan tehditlere karşı stratejik diyaloğu kapsadığı kaydedilmişti.

