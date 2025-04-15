ABD merkezli FAJR Scientific kuruluşu, Gazzeli hastalara umut olmaya çalışıyor
Gazze'de faaliyet gösteren ABD merkezli FAJR Scientific yardım kuruluşunun Üst Yöneticisi Dr. Mosab Nasser, "Gazze açık hava hapishanesi değil çünkü insanlar yanlış bir şey yaptıklarında hapse girerler. Filistinliler yanlış bir şey yapmadı." dedi.
İstanbul
FAJR Scientific'in aynı zamanda kurucu üyesi olan Nasser, bir etkinliğe katılmak için geldiği İstanbul'da, AA muhabirinin kuruluşun tarihçesi ve Gazze'deki faaliyetleri hakkındaki sorularını yanıtladı.
Nasser, kendisi gibi Filistin asıllı Dr. Khalid Saleh ile İsrail'in saldırıları altındaki halkına hizmet için beraber çalışmaya karar verdiklerini ve 2022'de FAJR Scientific'i kurduklarını anlattı.
7 Ekim 2023'ten önce de Gazze'de sağlık alanında faaliyet gösterdiklerini kaydeden Nasser, "Gazze'deki ilk göreve Ağustos 2023'te başladık. Şimdiye kadarki en büyük tıbbi misyondu. Filistin'e gittik. ABD ekibiyle birlikte geldik ve sahadaki insanlarla birlikte çalıştık. Beş gün içinde 153 karmaşık ameliyat yaptık." diye konuştu.
Nasser, Ekim 2023'ten sonra da Gazze'de sağlık alanında faaliyetlerini sürdürmeye çalıştıklarını ve 2024'te Filistinli hastalar için 1800'e yakın ameliyat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Nisan 2024'te Gazze'ye geri döndük ve El Aksa ile Gazze-Avrupa hastanelerinde ameliyat yaptık, doktorlarımız kuzeyden merkeze ve güneye Gazze'nin her yerindeydi." şeklinde konuştu.
Gazze'de ağır patlama yaraları bulunan çocukları tahliye etmek için taahhütte bulunduklarını dile getiren Nasser, bir patlama sırasında çenesinin büyük kısmı zarar gören 13 yaşındaki Mazyouna'nın buna bir örnek olduğunu, onu ABD'ye tahliye ederek ameliyat ettiklerini aktardı.
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Annesini kaybeden Nasser yardımlarını sürdürüyor
Nasser, 70 aile üyesinin İsrail'in hava saldırılarında, Nekbe felaketinden kurtulan annesinin de saldırılar nedeniyle kirlenen sudan kaptığı enfeksiyon sonucu hayatını kaybettiğine işaret etti.
FAJR'ın Nekbe'den kurtulanların çocukları tarafından Filistin halkına hizmet vermek için kurulduğunu ve bunun, kuruluşu "benzersiz kıldığını" belirten Nasser, "Geçen kasım ayında çocukları Gazze'den tahliye ettiğim zamandı. İlk defa bir Gazzeli bir Gazzeliyi kurtarıyordu. Genellikle başka bir ülkeden ya da başka bir kuruluştan gelen birileri oluyor." ifadelerini kullandı.
"Filistinliler yanlış bir şey yapmadı"
Nasser, 30 gündür Gazze'ye giden yardımların içeri alınmadığına değinerek, "İsrail, insani yardımları siyasi çıkarı için kullanıyor. İlacı ve suyu engellemenin, 2,2 milyon Filistinliyi elektriksiz, temel gereçlerden yoksun bırakmanın hiçbir gerekçesi yok." dedi.
Gazze'yi "toplama kampı" şeklinde niteleyen Nasser, "Burası açık hava hapishanesi değil çünkü insanlar yanlış bir şey yaptıklarında hapse girerler. Filistinliler yanlış bir şey yapmadı." diye konuştu.
Nasser, Filistin halkına hizmet etmek için kuruluş olarak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirterek, Gazze'deki acı seviyesinin "tahmin edilenin ötesinde" olduğunun altını çizdi.
İnsanlığın "alnında çirkin bir leke"
Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle en az 35 hastanenin yok olduğunu, yüzlerce doktorun hayatını kaybettiğini, kimsenin ve hiçbir yerin "güvende olmadığını" dile getiren Nasser, insanlığın burada yaşananlara izin vermesi nedeniyle "alnında çirkin bir leke" taşıdığını vurguladı.
Nasser, Holokost'tan sonra "bir daha asla" denilerek soykırıma karşı çıkıldığının altını çizerek, "Asıl soru şu: 'Bir daha asla' derken neyi kastediyoruz? Belli bir ırk, din ya da halk için mi yoksa herkes için mi bir daha asla diyoruz?" şeklinde konuştu.
Gazze'de yaşananların "4K monitörlerle gözler önünde gerçekleştiğini" vurgulayan Nasser, "En çok belgelenen ve paylaşılan insan katliamı yaşanıyor ve hiçbir şey yapılmıyor." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.