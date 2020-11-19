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Dünya

ABD Merkez Kuvvetler Komutanından Irak’tan asker çekme kararına üstü kapalı eleştiri

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie, ABD Başkanı Trump’ın Irak’taki asker sayısını düşürme kararını üstü kapalı olarak eleştirdi.

Kasım İleri   | 19.11.2020
ABD Merkez Kuvvetler Komutanından Irak’tan asker çekme kararına üstü kapalı eleştiri

Washington

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, bölgede İran ile yaşadıkları gerilimin azalmasının bir yanılgı oluşturmasına rağmen "Tahran'ın nihai hedefinin ABD’yi Irak’tan çıkarmak olduğunu" ifade ederek, ABD Başkanı Donald Trump’ın Irak’taki asker sayısını düşürme kararını üstü kapalı olarak eleştirdi.

McKenzie ABD merkezli Ulusal ABD-Arap İlişkileri Konseyinin bu yıl 29’uncusunu düzenlediği "Amerikan-Arap Politika Yapıcıları Konferansında" konuştu.

ABD’nin Orta Doğu’daki varlığının her bakımdan kritik olduğuna işaret eden McKenzie, bölgedeki deniz yollarının açık olması ve petrol ile ticari faaliyetlerin serbestçe dolaşımının sadece ABD’nin değil dünyanın da menfaatine olduğunu savundu.

Uzun bir zamandır İran’ın Orta Doğu’daki istikrara tehdit teşkil ettiğini ve son yıllarda Irak’taki faaliyetlerini artırdığını belirten McKenzie, İran’ın ABD ve koalisyona ait Irak’taki üslere 50’den fazla, Amerikan askerlerinin bulunduğu konvoylara ise 90’dan fazla saldırı düzenlediğini hatırlattı.

ABD’li komutan, "İran, Irak’ı ABD’ye karşı bir vekalet savaşı alanı olarak kullanmaktadır." diye konuştu.

İran’ın ABD politikalarına verilen bölgesel ve uluslararası desteğin altını oymak için açık ve gizli birçok alanda saldırganlık gösterdiğini belirten McKenzie, ABD’nin İran’a karşı caydırıcılığını ise “tartışmaya açık” olarak niteledi.

ABD’nin İran’a karşı "maksimum baskı" politikasının sadece ekonomik ve diplomatik olduğunu belirten McKenzie, bu politikanın askeri boyutunun da olması gerektiğine işaret etti.

Trump’ın Irak’taki asker sayısını 2 bin 500’e indirme kararını uygulayacaklarını ifade eden McKenzie, aynı zamanda DEAŞ’ın halen Irak’ta faaliyet gösterdiğini ve Irak’ın ABD ile ortaklığını sürdürmek istediğini vurguladı.



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