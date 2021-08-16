Euro
9.99
Dolar
8.48
BIST 100
1,455.25
Altın
1,786.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kastamonu’da afet dolayısıyla ulaşım yolları kapanan Türkeli ilçesine, Abana ilçesinden hareket eden çıkartma gemisiyle yardım götürülüyor. THY'nin Kabil'deki tahliye uçağı İstanbul Havalimanına iniş yaptı.
logo
Dünya

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie Taliban'la 'ABD'nin tahliye operasyonuna karışmamaları' konusunu görüşmüş

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Frank McKenzie'nin, pazar günü Doha'da, Taliban liderleriyle "ABD'nin tahliye operasyonuna karışmamaları" konusunda yüz yüze görüştüğü bildirildi.

Hakan Çopur   | 16.08.2021
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie Taliban'la 'ABD'nin tahliye operasyonuna karışmamaları' konusunu görüşmüş

Washington

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan bir ABD'li savunma yetkilisi, CENTCOM Komutanı McKenzie'nin, Taliban liderleriyle doğrudan görüştüğüne ilişkin haberleri doğruladı.

Yetkili, Katar'ın başkenti Doha'da, pazar günü McKenzie'nin Taliban liderleriyle yüz yüze bir görüşme yaptığını ve görüşmede, Taliban'dan "ABD'nin tahliye operasyonuna müdahale etmemesini" istediğini açıkladı.

Yetkili ayrıca söz konusu tahliye sürecinin müdahalesiz bir şekilde gerçekleşebilmesi noktasında McKenzie'nin Taliban ile bir "çatışmasızlık mekanizması" konusunda uzlaşmaya vardığını belirtti.

McKenzie'nin, Taliban liderlerine "Amerikan askerlerine herhangi bir saldırı olması halinde karşılık vereceklerini" ilettiğini kaydeden yetkili, ABD'li Generalin, Kabil Havalimanı'nın korunacağını da dile getirdiğini söyledi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, CENTCOM Komutanı McKenzie'nin Taliban liderleriyle yüz yüze görüştüğü ve diğer ABD'li yetkililerin de Taliban'dan "tahliye operasyonuna müdahale etmemesini" istediği iddiaları yer almıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 382 kişi hayatını kaybetti
İsrail'de aktif Kovid-19 vakası 2 ayda 200'den 50 bine çıktı
Trakya'da 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilerin aşılama süreci başladı
Sağlık Bakanı Koca, dördüncü dozun yabancı ülkelere seyahat edeceklere yönelik olduğunu açıkladı
Dünya genelinde 4 milyar 700 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

ABD Başkanı Biden, Afganistan konusunda bugün açıklama yapacak

ABD Başkanı Biden, Afganistan konusunda bugün açıklama yapacak

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie Taliban'la 'ABD'nin tahliye operasyonuna karışmamaları' konusunu görüşmüş

BM'den Afganistan'da küresel terör tehdidine karşı birlik olma ve insan haklarının korunması çağrısı

Özbekistan, sınırı ihlal eden Afgan uçağının silahlı kuvvetler tarafından düşürüldüğünü açıkladı

Özbekistan, sınırı ihlal eden Afgan uçağının silahlı kuvvetler tarafından düşürüldüğünü açıkladı
Bahçeli: Afganistan'daki yeni yönetimle düzensiz göçün önlenmesi hususunda muhakkak surette anlaşılması şarttır

Bahçeli: Afganistan'daki yeni yönetimle düzensiz göçün önlenmesi hususunda muhakkak surette anlaşılması şarttır
Afganistan'daki Türk vatandaşları THY uçağıyla yurda getirildi

Afganistan'daki Türk vatandaşları THY uçağıyla yurda getirildi