Dolar
32.42
Euro
34.45
Altın
2,383.24
ETH/USDT
3,102.00
BTC/USDT
63,335.00
BIST 100
9,679.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD medyasına göre İsrail, İran'a karşı saldırı düzenlemeye hazırlanıyor

ABD medyasına açıklama yapan İsrailli ve ABD'li yetkililer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş kabinesinin İran'a yönelik bir "karşı saldırıya" hazırlandığını iddia etti.

Hakan Çopur  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
ABD medyasına göre İsrail, İran'a karşı saldırı düzenlemeye hazırlanıyor

Washington

Amerikan CNN kanalına açıklama yapan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İsrail'in İran'a karşı saldırı düzenleme konusunda tüm seçenekleri değerlendirdiğini aktardı.

İsrailli yetkiliye göre Netanyahu'nun savaş kabinesi, bugünkü 3 saatlik toplantısında "İran'a karşılık vermeye kararlı olduğunu" ortaya koydu ve askeri seçenekleri masaya yatırdı.

Habere göre İsrail kabinesinde hızlı bir adım atılması yönündeki eğilim ağır basarken, henüz net bir kararın verilip verilmediği ise şu aşamada net değil.

Öte yandan Washington Post gazetesine konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer yetkili ise Netanyahu'nun İsrail Savunma Bakanlığına "potansiyel hedefleri belirlemesi" talimatını verdiğini iddia etti.

Yetkili, İsrail'in amacının İran'a bir mesaj göndermek olduğunu ancak zayiata neden olmak istemediğini sözlerine ekledi.

Kabinenin toplantısındaki görüşmelere vakıf bir diğer yetkili ise İsrail'in seçeneklerinin, Tahran'daki bir tesisi hedef almak ya da bir siber saldırı düzenlemek olabileceğini kaydederek, "Herkes İsrail'in karşılık vermesi gerektiğinde hemfikir. Buradaki soru ne zaman ve ne şekilde karşılık verileceği sorusu." değerlendirmesini yaptı.


Gallant'tan Austin'e İran uyarısı

Diğer yandan ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinde yer alan ve adı açıklanmayan ABD’li bir yetkiliye dayandırılan haberde, İsrail'in, İran’ın saldırısına karşılık vermeye hazırlandığı iddia edildi.

Haberde, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile dünkü telefon görüşmesinde, “İsrail’in topraklarına balistik füze atılmasını karşılıksız bırakmayacağını ve İran’ın saldırısına yanıt vermekten başka seçeneği olmadığını söylediği” savunuldu.

Gallant’ın, "İsrail'in Suriye'deki hedefleri her vurduğunda, İran'ın doğrudan saldırıyla karşılık vereceği bir denklemi kabul etmeyeceğini ifade ettiği" de öne sürüldü.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı “açık ve etkili” şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklar artacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Antalya'da kazanın yaşandığı teleferik tesisi girişlere kapatıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass'ı kabul etti
İspanya'nın amfibi hücum gemisi İstanbul'da

Benzer haberler

ABD medyasına göre İsrail, İran'a karşı saldırı düzenlemeye hazırlanıyor

ABD medyasına göre İsrail, İran'a karşı saldırı düzenlemeye hazırlanıyor

BM: Yardımların Gazze'nin tamamına ulaştırılamaması felaketle sonuçlanabilir

Amerikan hava yolu şirketi United Airlines, Tel Aviv uçuşlarını geçici olarak askıya aldı

İsrail askerlerince vurulan ve alıkonan çocuk yaşadıklarını anlattı: Ben bir çocuğum. Benim suçum neydi

İsrail askerlerince vurulan ve alıkonan çocuk yaşadıklarını anlattı: Ben bir çocuğum. Benim suçum neydi
İran: İsrail'in muhtemel saldırısına "daha güçlü" ve "daha kapsamlı" yanıt veririz

İran: İsrail'in muhtemel saldırısına "daha güçlü" ve "daha kapsamlı" yanıt veririz
İsrail televizyonu: Savaş Kabinesi, İran saldırısına karşılık verme kararı aldı

İsrail televizyonu: Savaş Kabinesi, İran saldırısına karşılık verme kararı aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet