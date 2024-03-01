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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD medyası "güvenilirliğini yitirmiş" Zaka'yı kaynak göstererek İsrail'i "aklıyor"

İsrail sivil arama kurtarma kuruluşu Zaka'nın ABD basınında sıkça kaynak gösterilmesi, ABD medyasının, Tel Aviv'in 7 Ekim 2023'ten bugüne işlediği savaş suçlarını "aklaması" olarak değerlendiriliyor.

Aleyna Çil  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
ABD medyası "güvenilirliğini yitirmiş" Zaka'yı kaynak göstererek İsrail'i "aklıyor" Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Ankara

​​​​​​​The Intercept'in raporuna göre, ABD basınının Zaka tarafından yapılan açıklamalarını sorgulamadan kaynak göstermesi, İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını "aklama" amacıyla yapılıyor.

Haaretz gazetesi, 7 Ekim 2023'te İsrail ordusunun, "cesetleri kurtarma ve kanıtları korumak" için uzman askerler yerine eğitimsiz Zaka gönüllülerini olay yerine gönderdiğini ortaya çıkarmıştı.

Bölgeye giden Zaka üyelerinin, alanı bağışlar için harekat merkezine çevirdiği, cesetleri bağış toplama aracı olarak kullandığı, yaşanmamış vahşet hikayelerini yaydığı ve İsrail'in, "Hamas saldırısına yönelik iddiaların çürültülmesi"ne yönelik delilleri ortadan kaldırdığı belirtiliyor.

7 Ekim saldırılarının ardından, başta ABD olmak üzere pek çok Batılı yayın kuruluşu, Zaka'nın geçmiş skandallarını görmezden gelerek kuruluşun açıklamalarını alıntılamayı sürdürdü.

Söz konusu yayın kuruluşları, Zaka gönüllülerinin açıklamalarını, resmi soruşturma raporlarıyla uyuşmamasına rağmen, "tanık ifadeleri" olarak kullanmaya devam etti.

"Tanık" olarak, "Be'eri yerleşiminde elleri bağlanmış ve yakılmış 20 çocuk cesedi görüldü" ifadesini dillendiren Zaka personelinin "kurgusu", aynı tarihte bölgede ölenlerin kaydedildiği listeyle örtüşmeyerek çürütülmesine rağmen, söz konusu medya kuruluşları tarafından dillendirilmeye devam edildi.

Zaka gönüllüleri, İsrail'in, Hamas'ın işlediğini savunduğu "savaş suçlarına" doğrulanabilir kanıt sağlamamasına rağmen Tel Aviv'in propaganda aracının önemli bir parçası olarak misyonunu sürdürüyor.

Obama'nın danışmanı da Zaka danışma heyetinde

Zaka'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın danışmanı Stuart Seldowitz, 12 Şubat 2018'de Zaka'nın danışma heyetine katıldı.

Seldowitz, New York'ta Mısırlı satıcıya defalarca Müslüman karşıtı (İslamofobik) ve yabancı düşmanı ifadelerle sözlü saldırıda bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmış ve 26 haftalık "önyargı karşıtı program" alma cezasına çarptırılmıştı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre Seldowitz satıcıya "terörist" diye hakaret etmiş, satıcının "Çocukları siz öldürüyorsunuz, ben değil." sözleri üzerine de "Biz 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek ne olur biliyor musun? Bu yeterli olmazdı, bu yeterli olmazdı." ifadelerini kullanmıştı.

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