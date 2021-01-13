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Dünya

ABD Kongresinin koridorlarında Ulusal Muhafızların yerlerde yattığı görülen fotoğraflar gündem oldu

ABD'nin başkenti Washington'da, Joe Biden'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri artırılırken, Kongre binasının korunması için görevli Ulusal Muhafızların koridorlarda yerlerde yattığı görülen fotoğraflar, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dildar Baykan   | 13.01.2021
ABD Kongresinin koridorlarında Ulusal Muhafızların yerlerde yattığı görülen fotoğraflar gündem oldu

Washington DC

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından Joe Biden'ın 20 Ocak'ta yapacağı yemin töreni için başkent Washington'da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

Kongre binasının korunması için de yüzlerce Ulusal Muhafız görevlendirildi. Silahlandırılan Ulusal Muhafızlar, bina içerisine konuşlandırıldı.

Bu sabah ise Wall Street Journal Kongre Muhabiri Lindsay Wise'ın Twitter hesabından paylaştığı, Ulusal Muhafızların Kongre binası koridorlarında yerlerde yattığını gösteren fotoğraflar, ülke gündemini oluşturdu.

Daha sonra birçok muhabir de Kongre önünden ve içinden benzeri görüntüleri paylaştı.

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