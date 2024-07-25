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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Kongresinin en genç Yahudi üyesi, Netanyahu'nun konuşmasına neden katılmadığını açıkladı

Sara Jacobs, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kongrede yaptığı konuşmaya katılmama nedenine ilişkin, "Kongre'de tribünlere oynamak, İsrail ve Filistin halkının bölgedeki barış ve güvenliğine katkı sağlamaz." dedi.

Zeynep Katre Oran, Ecem Şahinli Ögüç  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
ABD Kongresinin en genç Yahudi üyesi, Netanyahu'nun konuşmasına neden katılmadığını açıkladı

Ankara

ABD Kongresi'nin en genç Yahudi üyesi Sara Jacobs, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kongrede yaptığı konuşmaya katılmama nedenine ilişkin, "Kongre'de tribünlere oynamak, İsrail ve Filistin halkının bölgedeki barış ve güvenliğine katkı sağlamaz." dedi.

Jacobs, Amerikan MSNBC kanalına verdiği demeçte, Netanyahu'nun konuşmasına neden katılmadığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Netanyahu'nun 39 binden fazla Filistinlinin ölümüne yol açtığı bildirilen acımasız askeri operasyonu beni dehşete düşürdü." ifadesini kullanan Jacobs, İsrail ordusunun Netanyahu'nun talimatıyla 10 aydır Gazze'yi yoğun bombardımana tuttuğunu, okullardan mülteci kamplarına, ambulanslardan hastanelere bütün altyapının harap olduğunu belirtti.

Jacobs, "Gazze'yi yerle bir etmenin, neredeyse tüm sivil nüfusu yerinden etmenin ve Filistinli ailelerin neslini yok etmenin kesinlikle hiçbir haklı gerekçesi yoktur." diye konuştu.

İnsani yardımın ulaştırılamadığını ve dağıtılamadığını hatırlatan Jacobs, bu durumun yakın zamanda 1 milyon Filistinlinin en yüksek seviyede açlıkla karşı karşıya kalmasına neden olacağını dile getirdi.

"Netanyahu hesap vermekten korktuğu için savaşı sürdürüyor"

Jacobs, Netanyahu'nun İsrail'de önemli destek kaybettiğini ancak "hesap vermekten korktuğu için savaşı sürdürdüğünü" söyledi. Netanyahu'nun ateşkes anlaşmasına varma konusunda isteksiz olduğunu ve "iki devletli bir çözüm" fikrine karşı çıkmaya devam ettiğini belirten Jacobs, "Gerçek şu ki bu çatışmanın askeri çözümü yok." ifadesini kullandı.

Adaletsizliğe karşı sesini yükseltme sorumluluğu olduğunu kaydeden Jacobs, "İnancım bir kalkan ya da yıkım için bir mazeret değil." dedi.

Netanyahu'nun konuşmasına katılmasının Başbakanı ve hükümetinin tutumunu desteklediğine dair "sahte bir kanıt" olarak kullanılacağını belirten Jacobs, "Kongre'de tribünlere oynamak, İsrail ve Filistin halkının bölgedeki barış ve güvenliğine katkı sağlamaz, esirleri eve getirmez." şeklinde konuştu.

Jacobs, ayrıca Netanyahu'nun konuşmasının savaşı sonlandırmayacağını, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine insani yardımları ulaştırmayacağını ve Filistinli çocuklara yitirdikleri çocukluklarını geri vermeyeceğini belirtti.

Netanyahu, dün ABD Kongresi'ne hitap etmiş, konuşmasında Gazze'de sivil can kayıplarının düşük olduğunu iddia ederek burada açlık yaşanmadığına ilişkin ifadeler kullanmıştı. Netanyahu'nun konuşması onlarca defa ayakta alkışlanarak kesilmişti.

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