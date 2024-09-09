ABD Kongre üyesi Tlaib'den Biden yönetimine "Ayşenur Ezgi Eygi" tepkisi
ABD Kongre üyesi Tlaib, İsrail askerlerince öldürülen Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi hakkında sessiz kalan ABD yönetimini, "Kim olduğunuz önemli değil, İsrail Amerikalıları öldürebilir ve bu yanına kar kalabilir." sözleriyle eleştirdi.
Washington DC
ABD Kongresinin Filistin asıllı tek üyesi Rashida Tlaib, X hesabından yaptığı paylaşımda, Eygi'nin öldürülmesine tepkisiz kalan Biden yönetimine tepki gösterdi.
Tlaib, açıklamasında, "Sevgili Amerikalılar, eğer İsrail hükümeti tarafından öldürülürseniz ülkemiz bunu umursamayacak. Kimse sorumlu tutulmayacak. Kim olduğunuz önemli değil, İsrail, Amerikalıları öldürebilir ve bu yanına kar kalabilir." ifadelerini kullandı.
ABD Kongre üyesi, söz konusu paylaşımında, AA muhabirinin Dışişleri Bakanlığında sorduğu sorunun videosunu da takipçileriyle paylaştı.
Dear Americans, If you are killed by the Israeli government, our country won't care.— Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) September 9, 2024
No one will be held accountable. It doesn't matter who you are, Israel can kill Americans and get away with it. https://t.co/oUa8LRoWQo
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