ABD Kongre Üyesi Dexter, UNRWA'nın Gazze'de yeniden faaliyete geçmesi için çağrı yaptı
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Maxine Dexter, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze Şeridi'nde yeniden faaliyete geçmesine yönelik baskı yapması için ABD'ye çağrıda bulundu.
İstanbul
Dexter, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Gazze'deki insani krizi ele aldı.
- MSF, Gazze'de ABD ve İsrail destekli "ölümcül yardım dağıtım planının" sonlandırılmasını istedi
- UNRWA, Gazze'deki yardım dağıtım merkezlerini "ölüm meydanlarına" benzetti
- İsrail güdümlü kuruluşun eski çalışanı, meslektaşlarının Filistinlilere nedensiz yere ateş açtığını söyledi
- İsrailli aktivistler, Gazze'deki ABD-İsrail güdümlü vakfı ABD Konsolosluğu önünde protesto etti
İsrail ve ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı Tel Aviv yönetimi tarafından abluka altına alınan Gazze'ye girme yetkisine sahip "tek sözde yardım kuruluşu" olarak tanımlayan Dexter, bu durumun "tarafsızlık ve insani yardım ilkelerini yok ettiğini" belirtti.
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Dexter, ABD'nin Gazze'deki "trajediyi" sona erdirmek için gücünü kullanmasının "ahlaki zorunluluk" olduğunu vurgulayarak, "Kritik bir adım da UNRWA'nın geniş çaplı yardım dağıtımı için derhal Gazze'de yeniden görevlendirilmesini talep etmektir." dedi.
Gazze'ye yardımların ateşkese bağlı olacağına yönelik söylemlere tepki gösteren Dexter, "Yardımın bir ateşkese bağlı olacağı yönünde haberler alıyoruz. Açık olayım. Bu ahlaken iflas etmiş bir tutumdur. Yemek üzerinden pazarlık yapmazsınız, ilaçla pazarlık yapılmaz. Yardım noktaları ölüm tuzaklarına dönüştürülmemelidir." ifadelerini kullandı.
Dexter, bölgedeki insani krize dikkati çekerek, "Gazze'deki Filistinliler açlık değil, güvenlik, onur ve kendi kaderlerini tayin etme hakkını hak ediyor." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.