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Dünya

ABD, Kızıldeniz'de Husilere karşı "savunma saldırıları" düzenlediğini açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki İran'ın desteklediği Husilerin kontrolünde bulunan bölgelerde "yakın tehdit" olduğu belirlenen hedeflere "savunma saldırıları" düzenlediklerini bildirdi.

Zeynep Katre Oran  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
ABD, Kızıldeniz'de Husilere karşı "savunma saldırıları" düzenlediğini açıkladı

Ankara

CENTCOM, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, CENTCOM'un, bölgedeki ticari ve ABD donanması gemilerine "yakın tehdit" oluşturan gemisavar balistik füzelere karşı "savunma saldırıları" düzenlediği duyuruldu.

Saldırıların "seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve ABD donanması ile ticari gemiler için uluslararası suları daha güvenli hale getirmek" için yapıldığı belirtilen açıklamada, füzelerden birinin Liberya bandıralı İsviçre'ye ait "M/V MSC SKY II" adlı konteyner gemisine isabet ettiği ve gemide hasara yol açtığı ifade edildi.

Kızıldeniz'deki durum

Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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