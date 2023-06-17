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Dünya

ABD, Kanada'daki yangınların tespiti için uydu verisi paylaşımı yapıyor

ABD Savunma Bakanlığı, Kanada'da çıkabilecek yeni yangınların hızlıca tespit edilmesi için uydu verilerini Kanadalı yetkililerle paylaşmaya başladı.

Can Efesoy  | 17.06.2023 - Güncelleme : 17.06.2023
ABD, Kanada'daki yangınların tespiti için uydu verisi paylaşımı yapıyor

Ankara

Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Kanada'daki yangınlardan kaynaklanan dumanın ABD'ye etkisini azaltmak için Kanada'ya gerekli uydu verisi paylaşımını da kapsayan teknolojik desteğin verileceği bildirildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adam Hodge, ABD Ulusal Yangınla Mücadele Merkezi (NIFC) ve Kanada Ulusal Yangınla Mücadele Merkezinin (CIFFC) işbirliği yapacağını; bugün itibarıyla, Savunma Bakanlığının ABD uydularından toplanan verileri Kanada ile paylaşacağını söyledi.

ABD, ilave itfaiye personeli ve ekipmanla yangın söndürme çalışmalarına desteğini sürdürecek.

Daha önce Kanada'ya 600'den fazla itfaiye personeli ve destek ekibinin yanı sıra yangın söndürme uçakları gönderilmişti.

Kanada'da 6 Mayıs'ta başlayan yangınlarda, Hollanda'nın yüzölçümünden daha geniş bir alana tekabül eden 48 bin kilometrekare ormanlık alan yandı.

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