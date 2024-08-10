Dolar
33.50
Euro
36.60
Altın
2,430.80
ETH/USDT
2,598.70
BTC/USDT
60,961.00
BIST 100
9,907.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD, İsrail'in Gazze'deki okul saldırısında yaşanan sivil kayıplardan "derin endişe" duyuyor

ABD'de Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Sean Savett, İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin "derin endişe" duyulduğunu söyledi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 10.08.2024 - Güncelleme : 10.08.2024
ABD, İsrail'in Gazze'deki okul saldırısında yaşanan sivil kayıplardan "derin endişe" duyuyor Fotoğraf: Dawoud Abo Alkas/AA

Ankara

Beyaz Saray'ın internet sitesinde, NSC Sözcüsü Savett'in, İsrail'in Gazze'de bir okula düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalarını yayımlandı.

Söz konusu saldırının ardından sivil kayıplar olduğuna dair haberlerden "derin endişe" duyulduğunu kaydeden Savett, "Çocuklar da dahil olmak üzere hayatını kaybeden her Filistinli sivilin yasını tutuyoruz." ifadesini kullandı.

Bölgede çok sayıda sivilin yaralanmaya ve öldürülmeye devam ettiğini belirten Savett, "ivedi bir ateşkes" için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Öte yandan Savett, "İsrailli muhataplarımızla temas halindeyiz ve daha fazla ayrıntı talep ettik." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde, yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Arnavutköy'deki cinayete ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Altun'dan Instagram'ın erişime açıldığı ilk dakikada Heniyye paylaşımı
Ardahan'da "bir günlükler"in ölüm uçuşu geçen yıla göre bir hafta erken başladı
Bakan Kurum, İzmit Körfezi Dip Çamur Temizleme Tesisini inceledi
Bakan Uraloğlu, Instagram'a erişim engelinin kaldırıldığını bildirdi

Benzer haberler

Binlerce İsrailli esir takası anlaşması ve erken seçim talebiyle sokaklara indi

Binlerce İsrailli esir takası anlaşması ve erken seçim talebiyle sokaklara indi

ABD, İsrail'in Gazze'deki okul saldırısında yaşanan sivil kayıplardan "derin endişe" duyuyor

ABD'de son ankette Harris, seçimi belirleyecek "salıncak eyaletler"de Trump'ı geride bıraktı

Paris'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Paris'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
AB, İsrail'in Gazze'de en az 100 kişiyi öldürdüğü okul saldırısına tepki gösterdi

AB, İsrail'in Gazze'de en az 100 kişiyi öldürdüğü okul saldırısına tepki gösterdi
Filistin: Gazze'deki okul katliamının nedeni uluslararası toplumun soykırımı durdurmayı başaramaması

Filistin: Gazze'deki okul katliamının nedeni uluslararası toplumun soykırımı durdurmayı başaramaması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet