İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv'den yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Kudüs'ten yayındayız.
Dünya

Trump, İç Güvenlik Bakanı Noem'in 31 Mart'ta görevinden ayrılacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in 31 Mart itibarıyla görevinden ayrılacağını ve yerine Cumhuriyetçi Oklahoma Senatörü Markwayne Mullin'in göreve başlayacağını duyurdu.

Hakan Çopur  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
Trump, İç Güvenlik Bakanı Noem'in 31 Mart'ta görevinden ayrılacağını açıkladı

Washington

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Senato'da katıldığı oturumdan sonra hakkındaki tartışmalar alevlenen İç Güvenlik Bakanı Noem ile ilgili açıklama yaptı.

Trump, Noem'in 31 Mart itibarıyla görevinden ayrılacağını ve Cumhuriyetçi Oklahoma Senatörü Mullin'in yeni bakan olarak göreve başlayacağını duyurdu.

Noem'in bundan sonra "The Shield of Americas" adlı yeni güvenlik örgütünün özel temsilcisi olacağını belirten Trump, Cumhuriyetçi Senatör Mullin'in yeni görevinde çok başarılı olacağına inandığını vurguladı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, özellikle Minnesota eyaletindeki göçmenlik karşıtı operasyonlarda iki ABD vatandaşının Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) güçleri tarafından öldürülmesi sürecinde yoğun tepki çekmişti.

Noem, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonlar sırasında öldürülen 37 yaşındaki Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı için "yerel terörist" ifadesini kullanmış ve bu ifadesiyle ilgili Senato'daki oturumda birçok senatör tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

Minnesota'daki olaylar

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı ABD'li bir hemşire olduğunu ve olaylar sırasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

