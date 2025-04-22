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Dünya

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in restoranda yemek yerken çantası çalındı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in, başkent Washington'da bir restoranda yemek yediği sırada çantasının çalındığı bildirildi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in restoranda yemek yerken çantası çalındı

Ankara

CNN'in haberine göre, İç Güvenlik Bakanı Noem, Washington'da bir restoranda başına gelenlere ilişkin açıklamada bulundu.

Pazar günü bir restoranda yemek yediği sırada çantasının çalındığını doğrulayan Noem, olayın henüz çözülemediğini belirtti.

Olaya ilişkin konuşan bir güvenlik yetkilisi, Noem'in çantasını çalan cerrahi maskeli bir erkek şüphelinin güvenlik kameralarına takıldığını kaydetti.

Noem'in çalınan çantasında sürücü belgesi, ilaçları, ev anahtarı, pasaportu, makyaj çantası ve Bakanlık giriş kartının yanı sıra yaklaşık 3 bin dolar nakit para olduğu belirtildi.

Eski bir gizli servis personeli olan Jonathan Wackrow ise bu durumun "güvenlik açığı" olduğunu savunarak yetkililer tarafından tam kapsamlı soruşturulması gerektiğine işaret etti.

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