Dolar
36.10
Euro
37.78
Altın
2,915.48
ETH/USDT
2,637.20
BTC/USDT
95,630.00
BIST 100
9,914.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Hazine Bakanlığı, UCM Başsavcısı Kerim Han'ı yaptırım listesine ekledi

ABD Hazine Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın yaptırım uygulama kararı aldığı Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ı yaptırım listesine ekledi.

Hakan Çopur  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
ABD Hazine Bakanlığı, UCM Başsavcısı Kerim Han'ı yaptırım listesine ekledi

Washington

Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kerim Han'ın yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Trump'ın 6 Şubat tarihli başkanlık kararnamesine atıf yapılan açıklamada, UCM Başsavcısı Han'ın ABD'nin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili tutuklama kararından dolayı UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

UCM, Kasım 2024'te, Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

ABD'li yetkililer söz konusu kararı tanımadıklarını ifade etmiş, bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri UCM'ye yaptırım uygulanmasını önermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı, Almanya'daki saldırıdan dolayı derin üzüntü duyulduğunu bildirdi
TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı
İstanbul'daki terör soruşturmasında şüpheliler hakkındaki sevk yazısına ulaşıldı
Ege Denizi'nde iki dakika arayla 4,6 büyüklüğünde deprem
Bakan Tekin: Eğitimde kalite ve erişim konularında önemli adımlar atmayı hedefliyoruz

Benzer haberler

ABD Hazine Bakanlığı, UCM Başsavcısı Kerim Han'ı yaptırım listesine ekledi

ABD Hazine Bakanlığı, UCM Başsavcısı Kerim Han'ı yaptırım listesine ekledi

Çin: ABD, (dış ticarette) sıfır toplamlı oyun mantığını bırakmalı

Ukrayna, ABD ile madenlerle ilgili anlaşma müzakerelerinin başladığını duyurdu

ABD'de üretici enflasyonu ocakta beklentileri aştı

ABD'de üretici enflasyonu ocakta beklentileri aştı
ABD: Suriye'de PKK/YPG'nin kontrolündeki kamplara yardım sonsuza kadar devam edemez

ABD: Suriye'de PKK/YPG'nin kontrolündeki kamplara yardım sonsuza kadar devam edemez
Trump'ın hükümeti küçültme kapsamında "istifa karşılığında tazminat" teklifini 75 bin çalışan kabul etti

Trump'ın hükümeti küçültme kapsamında "istifa karşılığında tazminat" teklifini 75 bin çalışan kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet