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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Hazine Bakanı Yellen, Filistin bankalarının küresel bankacılık sisteminden koparılması girişiminden endişeli

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, İsrail'in, Filistin bankalarının İsrail muhabir bankalarıyla bağlantısının kesilmesine yol açacak adımlar atma tehdidinden endişe duyduğunu ifade etti.

Dilara Zengin Okay  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
ABD Hazine Bakanı Yellen, Filistin bankalarının küresel bankacılık sisteminden koparılması girişiminden endişeli

Washington

Yellen, İtalya'da düzenlenen G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı öncesi yaptığı basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki yıkıcı insani durum ile hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da giderek zorlaşan ekonomik koşullara odaklandıklarını belirten Yellen, ABD yaptırımlarının Gazze'deki Filistinlilere meşru insani yardım yapılmasına engel olmadığından emin olmak için yönetmelik yayımladıklarını ve insani yardım gruplarına erişim sağladıklarını kaydetti.

Yellen, Filistin ekonomisini ve İsrail'in kendi güvenliğini güçlendirecek eylemler için doğrudan İsrail hükümetiyle de temasa geçtiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Özellikle İsrail'in, Filistin bankalarının İsrail muhabir bankalarıyla bağlantısının kesilmesine yol açacak adımlar atma tehdidinden endişe duyuyorum. Bu bankacılık kanalları, İsrail'den elektrik, su, yakıt ve gıda dahil olmak üzere yılda yaklaşık 8 milyar dolarlık ithalata olanak sağlayan işlemlerin gerçekleştirilmesi ve Filistinlilerin geçim kaynaklarının bağlı olduğu ihracatta yılda yaklaşık 2 milyar doların sağlanması açısından kritik önem taşıyor. İsrail'in Filistin Yönetimi adına topladığı gelirleri alıkoyması Batı Şeria'daki ekonomik istikrarı da tehdit ediyor. Biz ve ortaklarımız, Gazze'deki Filistinlilere yönelik insani yardımı artırmak, Batı Şeria'daki şiddeti azaltmak ve Batı Şeria ekonomisini istikrara kavuşturmak için mümkün olan her şeyi yapmalıyız."

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin bankalarının İsrail'deki ve dünyadaki bankacılık sistemiyle ilişkilerini yürüten 2 İsrail bankasını, "terörist gruplara fon aktarma" suçlamasıyla Filistin yönetimi ve ABD'deki Filistin bankalarına karşı açılan davalardan korumak için İsrail hükümetince 3 yıl önce çıkarılan ve her yıl yenilenen kararı uzatmayacağını duyurmuştu.

İsrail Maliye Bakanı Smotrich'in bu kararı yenilememesi durumunda Filistin yönetiminin dokunulmazlığı kalkacak ve iki İsrail bankası da davalara maruz kalacak.

Nisan ayının başlarında İsrail Maliye Bakanlığı, iki İsrail bankası Israel Discount Bank ve Bank Hapoalim'in korunmasını kapsayan kararı 1 yıl yerine 3 ay uzatma kararı almıştı.

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