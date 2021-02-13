Euro
8.53
Dolar
7.04
BIST 100
1,538.44
Altın
1,821.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Hava Kuvvetleri, motor sıkıntısı yüzünden F-35'lerin hava gösterilerini kısıtlayacak

ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, onarım sürelerinin uzun sürmesi nedeniyle yaşanan motor sıkıntısı yüzünden F-35 savaş jetlerinin daha az hava gösterisine katılması kararı aldı.

Betül Yürük   | 13.02.2021
ABD Hava Kuvvetleri, motor sıkıntısı yüzünden F-35'lerin hava gösterilerini kısıtlayacak

New York

Bloomberg'te yer alan haberde, Pentagon'un 398 milyar dolarlık beşinci nesil F-35 savaş uçağı programının "Pratt & Whitney" tarafından üretilen motor tedarikinde giderek büyüyen bir sorunla karşı karşıya kaldığına dikkati çekildi.

Hava Muhabere Komutanlığının konuşlandırma ve eğitimlerde gerektiğinde F-35 savaş uçaklarının hazırda bulunması için 2021'de hava gösterilerine daha az katılacağı belirtilen haberde, bu yıl F-35'lerin 8 hava gösterisinde yer almayacağı ifade edildi.

Haberde değerlendirmesine yer verilen, ismi açıklanmayan bir savunma yetkilisi, yaşanan sorunu "F-35A model savaş uçaklarının motorlarının hız kesmeden çalışması sonucu ısının türbin kanadı kaplamalarında erken çatlaklara ya da katmanlara neden olduğu ve bu nedenle motorların çıkarılıp tamir edilmesi gerektiği" şeklinde açıkladı.

F-35 Programı biriminin Savunma Bakanlığını en kötü senaryo konusunda bilgilendirdiği kaydedilen haberde, savaş uçaklarının yüzde 20'sinin 2025'e kadar motorsuz kalabileceği bilgisi yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 milyon 400 bini geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Hollanda kanalı Türkiye'deki Kovid-19 aşılama çalışmasını örnek gösterdi
İngiliz Sağlık Bakanı Hancock'tan Kovid-19 için 'birlikte yaşanabilir' yorumu

Benzer haberler

ABD Hava Kuvvetleri, motor sıkıntısı yüzünden F-35'lerin hava gösterilerini kısıtlayacak

ABD Hava Kuvvetleri, motor sıkıntısı yüzünden F-35'lerin hava gösterilerini kısıtlayacak

Demokratlar, Trump'ın Senatodaki azil yargılamasına tanık çağırmaktan vazgeçti

Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında tanık çağrılmasına karar verildi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 492 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 492 bini geçti
BAE'nin Washington Büyükelçisi, ABD'nin Yemen'deki savaşa dahline karşı çıkan Kongre üyesine bağırmış

BAE'nin Washington Büyükelçisi, ABD'nin Yemen'deki savaşa dahline karşı çıkan Kongre üyesine bağırmış
Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında sona yaklaşıldı

Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında sona yaklaşıldı