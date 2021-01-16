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Dünya, Koronavirüs

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: 3 haftada 92 bin Amerikalı Kovid-19'dan ölebilir

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, üç hafta içinde 90 binden fazla Amerikalının yeni tip koronavirüsten ölebileceği tahmininde bulunuldu.

Mücahit Oktay   | 16.01.2021
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: 3 haftada 92 bin Amerikalı Kovid-19'dan ölebilir

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), üç hafta içinde 90 binden fazla Amerikalının yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölebileceği tahminini paylaştı.

Ülkede Kovid-19'a karşı aşı çalışmaları hızla devam ederken CDC tarafından yapılan açıklamada, çeşitli kaynaklardan elde edilen verilere göre, üç haftalık süreçte 92 bin Amerikalının daha Kovid-19'dan hayatını kaybedebileceği kaydedildi.

Covid Tracking Project isimli kuruluşun Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise son bir haftada ABD'de hastaneye yatırılan Kovid-19 hasta sayısının 130 binden fazla olduğu aktarıldı.

Ortalama yaşam beklentisi azaldı

Kovid-19 kaynaklı ölümler nedeniyle 2020 yılında Amerikalıların yaşam süresinin 2003'ten bu yana ilk defa düşüşe geçtiği de belirtildi.

Güney Kaliforniya Üniversitesinden Theresa Andrasfay ve Princeton Üniversitesi Nüfus Dairesinden Noreen Goldman'ın Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri dergisinde yayımlanan araştırmasında, ABD'deki ortalama yaşam beklentisinin bir yıldan daha fazla azalarak 77,48'e indiği bilgisine yer verildi.

Araştırmada, "Covid-19 ölümlerinin devam etmesi ve salgının uzun vadeli sağlık, sosyal ve ekonomik etkileri nedeniyle yaşam beklentisindeki azalma 2020 sonrasında da devam edebilir." ifadeleri yer aldı.

Kovid-19 kaynaklı günlük vefat sayısının son birkaç gündür 4 binin altına düşmediği ABD'de ocak ayından bu yana 3 milyondan fazla kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: 3 haftada 92 bin Amerikalı Kovid-19'dan ölebilir
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